Годовая инфляция в России в ноябре замедлилась до 11,98%

Годовая инфляция в России замедлилась до 11,98% в ноябре против 12,63% месяцем ранее, следует из данных Росстата. В месячном выражении инфляция ускорилась до 0,37% после 0,18% в октябре.

В 23 субъектах РФ зафиксирован рост потребительских цен на 0,5% и более. Наибольший рост отмечен в Ненецком автономном округе (1,2%). В Москве за месяц цены выросли на 0,3%, Санкт-Петербурге — на 0,6%. При этом отмечено снижение потребительских цен в Тюменской области (0,3%) и Новосибирской области (0,1%).

Среди продовольственных товаров подорожали огурцы на 32,5%, помидоры — на 16,9%, апельсины — на 9,0%, столовая свекла — на 4,5%, виноград — на 3,7%, картофель — на 2,8%. Подешевели лимоны — на 2,5%, замороженные ягоды — на 1,6%, орехи — на 1,3%, яблоки — на 0,9%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,3%, на не относящиеся к ЖНВЛП лекарства в среднем также выросли на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров подорожали сухие корма для домашних животных — на 2,1%, зубные пасты — на 1,2%, пеленки для новорожденных, туалетное мыло — на 0,7%, стиральные порошки — на 0,3%. Снизились цены на санитарно-гигиенические маски — на 1,6%, детские бумажные подгузники — на 0,9%, антисептики для рук — на 0,5%, туалетную бумагу — на 0,1%.

Цены на дизельное топливо выросли на 2,9%, бензин автомобильный — на 0,1%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 2,4%.

Подробнее о ситуации в экономике читайте в публикации «Ъ» «Отскок с упрощением».

Мария Федотова