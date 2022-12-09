Китай продолжит увеличивать импорт нефти и СПГ из стран Персидского залива

КНР планирует через пять лет создать новую модель объемного энергетического сотрудничества со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на первом саммите Китая и участников совета. Для этого Китай будет наращивать импорт нефти и СПГ из стран организации.

ССАГПЗ — региональная закрытая международная организация. В нее входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.

«Китай продолжит увеличивать импорт нефти и сжиженного природного газа из стран ССАГПЗ, укреплять сотрудничество в области разработки нефтегазовых месторождений, а также экологически чистых и низкоуглеродных энергетических технологий»,— сказал Си Цзиньпин (цитата по Центральному телевидению Китая).

Он добавил, что товарооборот между арабскими странами и Китаем превысил $300 млрд. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отметил, что страны сотрудничают с Китаем во многих областях. Особенно он оценил вклад в продовольственную безопасность.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российская нефть разлилась по Китаю».

Полина Собакина