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Ульяновская область по Волге заходит в Иран

Два контракта экспортных с иранскими компаниями были заключены в пятницу ульяновскими предпринимателями с представителями иранского бизнеса на состоявшемся в Ульяновске XIV Международном бизнес-форуме «Деловой климат в России».

Как сообщил «Ъ-Волга» директор Регионального центра поддержки и сопровождения предпринимательства Руслан Гайнетдинов, один контракт заключен на поставку продукции деревообработки (древесно-композитныя доска и пиломатериалы) от ульяновской компании «Мир ДПК», второй контракт – на $10 млн заключен с ульяновским торговым домом «Улмейд» на поставку продукции зерновых культур по формируемому сейчас транспортно-логистическому каналу «Средняя Волга-Энзали-Казвин (Иран)» по принципу «река-море».

Кроме того, как отметил господин Гайнетдинов, Региональным центром поддержки и сопровождения предпринимательства заключено соглашение с группой компаний «РусИранЭкспо» (один из основных организаторов поставок продукции из Ирана в Россию и из России в Иран) о совместном использовании инфраструктуры «РусИранЭкспо» для торговых операций с бизнесом Ульяновской области, а также об использовании логистических предложений Ульяновской области (проект «Средняя Волга-Энзали-Казвин» в своих формах доставки товаров.

Также на форуме был подписан меморандум между губернаторами Ульяновской области и провинции Казвин Исламской Республики Иран о торговом взаимодействии. Как пояснил «Ъ-Волга» господин Гайнетдинов, по итогам подписания меморандума дальше будет формироваться межправительственная комиссия по реализации совместных торговых проектов.

Сергей Титов, Ульяновск

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