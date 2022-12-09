В двухэтажном доме в Рязани произошел взрыв газа

В двухэтажном доме на улице Пушкина в Рязани произошел взрыв бытового газа. В результате полностью обрушился угол дома: комнаты второго и первого этажей. Сейчас спасатели разбирают завалы. Официально известно о двух пострадавших. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что причиной взрыва мог стать самогонный аппарат. В сообщении областной прокуратуры говорится, что «произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке».

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 17:33 мск. В ликвидации последствий инцидента участвуют 19 спасателей и 7 единиц техники. На месте находятся губернатор Рязанской области Павел Малков, зампрокурора региона Никита Зубко и другие официальные лица.