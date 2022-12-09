Мосгорсуд взыскал 1,5 млн рублей с МВД в пользу Ивана Голунова

Московский городской суд удовлетворил иск к МВД России журналиста Ивана Голунова, который в июне 2019 года был задержан по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Сумма компенсации за причиненный моральный вред составила 1,5 млн руб. Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Иван Голунов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Журналист «Медузы» (признано СМИ-иноагентом) Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. На фоне широкого общественного резонанса 11 июня господин Голунов был освобожден, дело в отношении него закрыто.

Затем были задержаны полицейские, которых обвинили в подбросе наркотиков. По версии следствия, подброшены они были журналисту для улучшения показателей отдела по раскрытию преступлений. В этом году Первый апелляционный суд общей юрисдикции снизил наказание, назначенное подбросившим наркотики Ивану Голунову.