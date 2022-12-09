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В Дзержинске расширят производство газовых хроматографов

Региональный совет по имущественным и земельным отношениям одобрил заявку ООО «Хромос Инжиниринг» из Дзержинска, занимающегося производством хроматографов – аппаратуры для определения качественных и количественных характеристик газов и жидкостей.

Приборостроительной компании предоставят в аренду соседний земельный участок для создания цеха по производству блок боксов и промышленных газовых хроматографов. Объем инвестиций составит составит около 100 млн руб. «Мы сейчас занимаемся импортозамещением», – пояснил директор компании Александр Поляков, отметив, что хроматографы они производят более 20 лет и расширять мощности решили в связи с тем, что количество заявок на измерительную аппаратуру выросло втрое.

Иван Сергеев

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