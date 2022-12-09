Еще 18 платных парковок заработают в Нижнем Новгороде с 12 декабря

На полноценный режим работы перейдут еще 18 платных парковок в верхней части Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе мэрии. Штрафы за неуплату на них начнут взимать с 12 декабря.

С понедельника оплата парковки станет обязательной на улицах Алексеевской, Белинского, Воровского, Короленко, Новой, Пискунова, Решетниковской, Ульянова, Верхневолжской набережной, Георгиевском съезде и в Холодном переулке.

Платные парковки в Нижнем Новгороде начал оборудовать «Мегафон» в 2021 году. К 9 декабря штрафы взимают на 27 платных парковках города. Количество зон, где водителей будут штрафовать за неуплату, будет постепенно увеличиваться.

Стоимость платной парковки составляет 60 руб. в час, бесплатно автомобиль можно оставить не более чем на 15 минут. Плата не взимается с 20:00 до 8:00 по будням и круглосуточно – по выходным и праздникам.

Елена Ковалева