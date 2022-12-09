Медианная зарплата в Петербурге превысила 64,5 тыс. рублей

Медианная предлагаемая зарплата в Санкт-Петербурге на конец 2022 года превышает 64,5 тыс. руб., что на 16% больше, чем в среднем по стране. Об этом сообщили в пресс-службе «HeadHunter Северо-Запад».

Петербуржцам с начала года были доступны более 13 тыс. вакансий с доходом более 270 тыс. руб., из которых 15% пришлось на декабрь. Средняя зарплата в городе увеличилась на 3% или 3 тыс. руб. Самые высокие предложения появляются в сферах «Высший менеджмент», «Консультирование», «Добыча сырья», «Автомобильный бизнес», «Информационные технологии, интернет, телеком» и других.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что зарплаты работников метро и наземного транспорта в Петербурге вырастут на 8,2%.

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