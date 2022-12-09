Ford анонсировал трековый суперкар GT Mk IV

Компания Ford анонсировала трековый суперкар GT Mk IV, который станет прощальной модификацией модели Ford GT последнего поколения.
Новинка разработана специалистами заводского подразделения Ford Performance и канадской инжиниринговой компании Multimatic, которые создали фактически новый автомобиль. От базового Ford GT версия Mk IV отличается удлиненной колесной базой и полностью новыми углепластиковыми кузовными панелями.
Трековая версия оснащена бензиновым турбомотором, параметры которого не раскрываются, в сочетании с гоночной коробкой передач и регулируемой подвеской. Детальные характеристики нового суперкара будут обнародованы ближе к началу поставок автомобилей клиентам.
Всего будет выпущено 67 экземпляров Ford GT Mk IV в честь победы оригинального Ford GT40 в марафоне «24 часа Ле-Мана» 1967 года. Стоимость автомобиля составит от $1,7 млн за каждую машину — купить суперкар смогут только те клиенты, которых выберет Ford. Ручная сборка модели начнется весной 2023 года.