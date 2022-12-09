Ford анонсировал трековый суперкар GT Mk IV

Компания Ford анонсировала трековый суперкар GT Mk IV, который станет прощальной модификацией модели Ford GT последнего поколения.

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Новинка разработана специалистами заводского подразделения Ford Performance и канадской инжиниринговой компании Multimatic, которые создали фактически новый автомобиль. От базового Ford GT версия Mk IV отличается удлиненной колесной базой и полностью новыми углепластиковыми кузовными панелями.

Трековая версия оснащена бензиновым турбомотором, параметры которого не раскрываются, в сочетании с гоночной коробкой передач и регулируемой подвеской. Детальные характеристики нового суперкара будут обнародованы ближе к началу поставок автомобилей клиентам.

Всего будет выпущено 67 экземпляров Ford GT Mk IV в честь победы оригинального Ford GT40 в марафоне «24 часа Ле-Мана» 1967 года. Стоимость автомобиля составит от $1,7 млн за каждую машину — купить суперкар смогут только те клиенты, которых выберет Ford. Ручная сборка модели начнется весной 2023 года.

Максим Вершинин