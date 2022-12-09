Филиал ПАО «Россети»-МЭС Урала завершил масштабный проект по модернизации Централизованной системы противоаварийной автоматики ОЭС Урала

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала реализовал масштабный проект по внедрению централизованной системы противоаварийной автоматики (ЦСПА) третьего поколения объединенной энергосистемы (ОЭС) Урала. Работы по внедрению комплекса технических решений, необходимых для предотвращения нарушения устойчивости системы, были проведены на 30 подстанциях 220/500 кВ в семи уральских регионах. Стоимость проекта составила 211 млн руб.



Модернизация противоаварийной автоматики поможет энергосистеме обеспечивать качественное и надежное электроснабжение потребителей. «Центральная противоаварийная автоматика контролирует режим работы энергосистемы. В случае внештатных ситуаций, возмущений, она отключает, например, нагрузку, тем самым сохраняя «живучесть энергосистемы». Новая автоматика имеет больше в своем составе расчетных мощностей, которые анализируют ситуацию и могут воздействовать более точечно»,— сообщила заместитель главного инженера – главный диспетчер филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала Инна Дмитриева, добавив, что нагрузка энергосистемы Урала составляет порядка 30 тыс. МВт, это предприятия промышленности, добычи газа и нефти, которые требуют очень стабильного качественного электроснабжения.

В настоящее время в рамках второго этапа на энергообъектах МЭС Урала завершена модернизация «транспортной инфраструктуры» для реализации управляющих воздействий с подстанции 500 кВ «Южная». На узловых подстанциях установлены современные устройства УПАСК на микропроцессорной основе, благодаря чему количество передаваемых и принимаемых противоаварийных команд увеличено в два раза. Также в них имеется возможность передачи информации в систему АСУ ТП. Все оборудование на подстанции может обслужить один человек, при этом сейчас оно производится удаленно без физического воздействия на оборудование.

Реализация проекта по внедрению цифровых элементов ЦСПА третьего поколения в ОЭС Урала началась в 2019 году, когда на подстанции 500 кВ «Южная» в Екатеринбурге был установлен новый цифровой комплекс для предотвращения нарушений устойчивости энергосистемы как часть ЦСПА ОЭС Урала третьего поколения. Он круглосуточно рассчитывает режим для текущей схемно-режимной ситуации и каждые 30 секунд выдает матрицу оптимальных управляющих воздействий. Таким образом, в случае возникновения возмущения в сетях необходимые меры принимаются системой автоматически. Кроме того, все установленное оборудование произведено на российских предприятиях: «Никаких проблем с привлечением заводов-изготовителей не было, вопросы решались достаточно быстро и оперативно. Все оборудование сделано на Урале. Даже если было необходимо внести изменения в конфигурацию оборудования, все делалось в кратчайшие сроки, что позволило настолько большой титул, который затрагивает более 30 объектов на территории Урала, реализовать в установленные сроки»,— рассказал начальник службы РЗА и АСУ ТП филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала Вадим Ефремов.