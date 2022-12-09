China Eastern Airlines получила первый крупнейший китайский пассажирский самолет C919

Китайская корпорация Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) начала поставки своего самолета C919 — это первый произведенный в Китае крупный пассажирский самолет. C919 был передан сегодня, 9 ноября, китайской авиакомпании China Eastern Airlines. Его использование для коммерческих перелетов должно начаться весной.

COMAC работает над C919 с 2008 года. В 2017-м начались тестовые полеты. В сентябре текущего года Управление гражданской авиации Китая дало разрешение на полеты C919, в ноябре началось его массовое производство. Этот самолет вместимостью 164 пассажира, по замыслу COMAC, должен стать конкурентом Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Дальность его полета достигает 5,5 тыс. км. Компания уже получила более 1100 заказов на C919 в основном от китайских авиакомпаний. К 2030 году COMAC планирует нарастить производство до 25 самолетов в год.

По мнению аналитиков, спрос на самолеты в Китае в ближайшие годы будет только расти. По прогнозам Boeing, в ближайшие 20 лет Китаю понадобится почти 8,5 тыс. новых самолетов, по прогнозам самой COMAC — 9,3 тыс. самолетов.

Яна Рождественская