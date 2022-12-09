В декабре 2020 года указом президента на должность прокурора Оренбургской области был назначен Руслан Медведев. В интервью «Ъ-Волга» глава прокуратуры рассказал, как в 2022 году изменилась статистика коррупционных нарушений, каких уголовных дел было больше всего в регионе за последние два года, и насколько опасно сейчас быть прокурором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Медведев

Фото: прокуратура Оренбургской области Руслан Медведев

Фото: прокуратура Оренбургской области

- Как изменилось количество выявленных нарушений в 2022 году по сравнению с 2021 годом?

- В этом году нами выявлено свыше 2,6 тыс. нарушений. По сравнению с прошлым годом количество выявленных нарушений увеличилось на 5%. Хотелось бы отметить, что этот рост связан не с увеличением коррупционных проявлений, а с принятием нами мер, направленных на повышение эффективности надзора, совершенствованием методов выявления таких нарушений. Ведь коррупционные деяния обладают высокой степенью латентности и трудно выявляемые, поскольку зачастую выгодны участникам незаконных договоренностей. В любом регионе жесткое противодействие коррупции – это первостепенная задача органов прокуратуры и правоохраны. Борьба с нечестными чиновниками должна быть жесткой и беспристрастной. Наша работа должна привести в конечном итоге к минимизации этого явления, а в идеале – к полному устранению коррупционных проявлений в обществе.

- Сколько уголовных дел возбуждено по материалам прокуратуры?

- Следственными органами по нашим материалам возбуждено 17 уголовных дел.

- Какие коррупционные преступления, на Ваш взгляд, стали самыми громкими в этом году?

- Например, резонансным является уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями главой Весеннего сельсовета Оренбургского района Сергеем Швецовым. Ему вменяется отчуждение земельных участков муниципального образования. Ущерб бюджету оценивается в размере 10 млн руб. Другим громким делом является получение взяток сотрудником администрации Оренбурга, по версии следствия, Никитой Сафроновым, от представителя коммерческой организации за непринятие мер по расторжению договоров аренды муниципального имущества. Особое внимание уделяется вопросам целевого освоения бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации региональных программ, интегрированных в национальные проекты. Так, в июле текущего года судом вынесен обвинительный приговор в отношении начальницы отдела технического контроля программ МКУ «ЖКХ» администрации Оренбурга Ольге Иващенко, которая признана виновной в получении взяток от представителей коммерческих организаций за беспрепятственную приемку выполненных работ по муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству дворов Оренбурга, в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Наказание назначено в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 2,6 млн руб. Приговором суда риэлтор, руководитель ООО «Ассоль» Ольга Банникова признана виновной в хищении материнского капитала, предоставляемого в рамках национального проекта «Демография». Окончательное наказание назначено в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев со штрафом в сумме 2,5 млн руб. и лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риэлторских услуг. В стадии расследования находится ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников региональной власти.

- В каком из уголовных дел фигурирует наибольшая сумма незаконного вознаграждения?

- Уголовное дело в отношении бывшего министра образования Вячеслава Лабузова по факту получения взяток от руководителя коммерческой организации за незаконные действия при заключении контрактов. Дело сейчас рассматривается в суде. Он обвиняется в том, что от подрядчика получил элитный дом в пригороде Оренбурга стоимостью 48,5 млн руб., кроме того, за счет подрядчиков экс-министр путешествовал. Общая стоимость путевок составила более 2 млн руб.

- Какие коррупционные нарушения совершаются чаще всего?

- Нарушения при предоставлении сведений о доходах госслужащими. В 2022 году в Оренбургской области выявлено более 1 тыс. таких нарушений, за 2021 год – 1163.Часто предоставляются неполные сведения о доходах по предыдущему месту работы, о процентах по вкладам, о дивидендах от размещения акций, о доходах от педагогической и другой оплачиваемой деятельности. Нередко встречаются нарушения, связанные с неуказанием в соответствующих разделах информации о доходах от долей в уставном капитале коммерческих организаций, от движимого и недвижимого имущества. Такие недостатки выявлены при проведении проверок достоверности сведений о доходах в региональных управлениях Федеральной службы судебных приставов, Роспотребнадзора, Росимущества, Росреестра, Россельхознадзора, Федеральной антимонопольной службы, министерствах образования и культуры области, департаменте Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов, департаменте молодежной политики Оренбургской области.

- Какие еще нарушения, связанные с коррупцией, часто допускаются чиновниками?

- Конфликт интересов. Он находится в основе любого коррупционного правонарушения, включая преступные проявления, а его предотвращение является основным способом предупреждения коррупции. По итогам 2021 года и истекшего периода 2022 года выявляемость таких нарушений органами прокуратуры области увеличилась более чем на 50%, 62 лица уже привлечено к дисциплинарной ответственности, три человека уволены в связи с утратой доверия.

- Можно ли выделить должности, которые наиболее подвержены коррупции?

- В этом году большинство осужденных — сотрудники и руководители МУПов, ГУПов, ГКУ, ГБУ и т. п. — 24 человека. На втором месте руководители и работники коммерческих организаций — 19 человек. 8 осужденных были сотрудниками правоохранительных органов, из них 4 сотрудника ГИБДД, 2 бухгалтера отдела полиции и 2 участковых.

- Осужденным за коррупцию часто помимо основного наказания назначают штраф в пользу государства. Добиться фактической выплаты удается быстро или на это уходят годы?

- Временной промежуток исполнения судебных решений во многом зависит от характера исковых требований, имущественного состояния должника. Встречаются случаи, когда должники исполняют решения суда, не дожидаясь его вступления судебного акта в законную силу. В случае несвоевременного исполнения решений судов инициируется принудительное исполнение судебных актов. Например, прокуратура области добилась перехода в собственность Российской Федерации здания, приобретенного на неподтвержденные доходы бывшим мэром города Евгением Араповым. По иску прокуратуры области данное имущество обращено в доход государства.

- Что такое коррупциогенные факторы и на что оказывает влияние их наличие?

- К таким факторам относят положения нормативных правовых актов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил. Начиная с 2021 года мы активно отстаивали свою позицию и добивались запрета перехода в частную собственность ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», имеющего жизнеобеспечивающее значение для граждан. Изначально предприятие было включено в прогнозный план приватизации государственного имущества без социально-экономического обоснования и порождало неопределенность условий принятия решения, что являлось коррупциогенным фактором. Мною еще в октябре 2021 года принесен протест на региональный закон о бюджете в части указанных положений прогнозного плана. В удовлетворении протеста было отказано, в связи с чем мы обратились в суд. Решением Оренбургского областного суда административный иск прокурора области удовлетворен частично, оспариваемые положения прогнозного плана признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу. Кроме того, прокуратурой в Арбитражный суд Оренбургской области обжаловано распоряжение министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области „Оренбургкоммунэлектросеть“». В перечень имущества предприятия, подлежащего приватизации, согласно этому документу, изначально было незаконно включено 497 объектов газоснабжения, находящихся в собственности Оренбургской области, и предназначенных для обслуживания жителей поселений Оренбургской области. Прокуратура в исковом заявлении потребовала исключить указанные объекты из перечня. В ходе рассмотрения заявления указанные объекты из перечня имущества, подлежащего приватизации, ответчиками исключены, принято решение об изъятии их в казну Оренбургской области. В ноябре этого года ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» реорганизовано в акционерное общество. Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона разработан законопроект «О перечне объектов государственной собственности Оренбургской области, не подлежащих отчуждению», с которым мы согласились, представив свое положительное заключение.

- Какую профилактическую работу ведет прокуратура?

- Активно используются такие средства профилактики, как распространение агитационных материалов, выступления в средствах массовой информации, чтение лекций, проведение бесед, публикации материалов на официальном сайте прокуратуры области и в сетевых изданиях. Тематическая направленность и планирование работы по пропаганде права основывается на системном, глубоком анализе законодательства и практике его применения.

- Опасно ли работать прокурором в наше время?

- Да, работа опасная. К примеру, 35-летний житель Акбулакского района после освобождения из мест лишения свободы решил отомстить заместителю прокурора района за участие при рассмотрении материала об избрании меры пресечения в суде в 2019 году. В июне 2021 года, вооружившись топорами, он постучал в калитку дома прокурора, и, дождавшись его выхода, пытался нанести ему удары. Сейчас в суде рассматривается уголовное дело о посягательстве на жизнь прокурора, ст. 295 УК РФ.

- Как идет борьба с коррупцией внутри прокуратуры?

- Что касается требований закона о противодействии коррупции, то они в равной степени распространяются и на работников прокуратуры, которые в силу своих полномочий должны быть образцом и примером для остальных. Прокурор должен быть грамотным специалистом, честным человеком, открытым и доступным для граждан. Только объективное и беспристрастное выполнение своего служебного долга способно привести к достижению поставленных целей и задач по укреплению законности. Но в жизни могут сложиться самые различные ситуации, и в случае появления даже возможности возникновения конфликта интересов об этом незамедлительно уведомляется руководство. Каждый подобный вопрос внимательнейшим образом изучается и принимаются соответствующие меры.

- Какие задачи ставите перед подчиненными на следующий год?

- Задач множество. Из основных — разработка новых форм и способов выявления и пресечения коррупционных правонарушений и преступлений, усиление координирующей роли прокуроров в деятельности правоохранительных органов по выявлению правонарушений и преступлений. Все это должно привести в конечном итоге к минимизации, а в идеале – к устранению коррупционных проявлений в обществе.

Беседовала Сабрина Самедова