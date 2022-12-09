АТОР оценила сокращение турпотока из России в Европу в 95%

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что туристический поток из России в Европу сократился на тысячи человек. По ее словам, в процентном отношении падение турпотока составило 95% по сравнению с 2021 и 2019 годами.

«Он (турпоток в ЕС.— "Ъ") есть, но он очень маленький. Это какие-то тысячи человек, даже не десятки тысяч, я бы сказала»,— сказала Майя Ломидзе на Петербургском туристическом форуме Travel Hub, отвечая на вопрос о снижении турпотока в Европу. В числе стран с наибольшим сокращением турпотока — Испания, Италия, Франция, Великобритания.

Ранее в АТОР говорили, что турпоток из России в Европу в этом году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч по сравнению с допандемийным 2019-м. Больше всего туристов летели в Европу через Финляндию, Стамбул и Дубай.

Анастасия Ларина