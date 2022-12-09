Дональд Трамп назвал глупым обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Москвой по обмену российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер — «глупая и абсолютно односторонняя», поскольку не включала в себя возвращение в США морского пехотинца Пола Уилана.

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Фото: Jonathan Ernst, Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«Какой глупый и непатриотический позор для США!» — написал господин Трамп в своей социальной сети Truth Social. Он отметил, что это была сделка по обмену баскетболистки, «которая открыто ненавидит США, на человека, известного как торговец смертью».

Издание The Independent отмечает, что во время своего президентства Дональд Трамп ни разу не упомянул имя Пола Уилана и не говорил о нем во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.

Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер состоялся 8 декабря в Абу-Даби. В администрации Белого дома заявили Bloomberg, что Россия не захотела обсуждать включение в обмен Пола Уилана. Телеканал NBC News сообщил, что при контактах с Москвой власти США настаивали, что у них нет под стражей российских шпионов, поэтому некого обменивать, чтобы удовлетворить запрос Кремля.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже. В 2020-м его приговорили к 16 годам заключения.

Подробнее о недавнем обмене заключенными читайте в публикации «Ъ» «Если друг оказался Бут».

Дарья Эрозбек