Илья Яшин получил поддержку снизу

Мещанский суд Москвы в среду продолжил рассматривать уголовное дело экс-главы Красносельского района Ильи Яшина (внесен в реестр иноагентов), обвиняемого в распространении фейков о российской армии. Вызванные защитой эксперты заявили, что подсудимый высказывал личное мнение и поэтому не может быть обвинен в распространении заведомо ложной информации. А еще три свидетеля положительно охарактеризовали общественную деятельность господина Яшина, отвергнув предъявленные ему обвинения в разжигании политической ненависти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Яшин (признан в РФ иноагентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Яшин (признан в РФ иноагентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Второе заседание по делу Ильи Яшина в Мещанском суде началось с просмотра выпущенного 7 апреля на YouTube-канале оппозиционера видеоролика о событиях в украинском городе Буча, который лег в основу обвинения. После этого в суде выступили пять свидетелей со стороны защиты.

Первыми допросили экспертов. Лингвист Игорь Жарков, в частности, отметил, что в видеоролике оппозиционер выражал собственное и высказывал чужое мнение, а не делал каких-либо утверждений, как говорилось в изложенной днем ранее экспертизе обвинения.

Поддержка одной и критика другой позиции тоже не является утверждением или фактом и поэтому не может проверяться на соответствие действительности, подчеркнул эксперт и резюмировал: «Таким образом, оппозиционер не мог распространить заведомо ложную информацию».

А психолог Вероника Константинова добавила, что информацию нельзя считать ложной только потому, что она противоречит какой-либо позиции, даже если речь идет о позиции Минобороны.

После этого суд допросил трех сторонников оппозиционера. Первым выступил 75-летний Герой России, космический испытатель Сергей Нефедов, которого сам Илья Яшин охарактеризовал как «настоящего патриота». Господин Нефедов заявил, что ему импонирует деятельность политика и в его ролике он не заметил каких-либо нарушений закона. А бывший депутат Красносельского района Алексей Мохов рассказал об исключительно положительных результатах работы подсудимого в качестве главы муниципального округа и, в частности, о социальном такси, под которое политик отдал служебную машину.

Последней свидетельницей выступила активистка из Красносельского района Ирина Аксенова. Она рассказала суду, что именно оппозиционер помог ускорить проведение капитального ремонта в ее доме, а вот после ухода из совета Ильи Яшина и его команды заниматься проблемами жителей депутаты перестали.

Кроме того, никто из опрошенных не смог вспомнить случаев, когда бы подсудимый разжигал политическую ненависть к власти.

Алексей Мохов в связи с этим напомнил, что сам господин Яшин как глава муниципального округа тоже был частью этой системы власти и добросовестно выполнял вверенные ему полномочия — например, руководил призывной кампанией.

Защита также пыталась вызвать в суд в качестве свидетеля официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, который высказывал официальную позицию России о трагедии в Буче, но суд не удовлетворил это ходатайство. На следующем заседании, назначенном на четверг, ожидается допрос Ильи Яшина и прения сторон.

Кира Хейфец