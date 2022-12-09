Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Илью Яшина признали виновным в распространении фейков о ВС РФ

Мещанский суд Москвы признал оппозиционера и бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан иностранным агентом) виновным в распространении фейков о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ).

Илья Яшин

Илья Яшин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Илья Яшин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Суд установил, что Яшин И. В. совершил преступление, предусмотренное п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти)»,— сказала судья Оксана Горюнова во время зачитывания приговора (цитата по ТАСС).

Следствие считает, что в апреле Илья Яшин в прямом эфире на своем YouTube-канале «распространил заведомо ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче». Господин Яшин не признал свою вину.

Уголовное дело против него возбудили 12 июля. С лета он находится в СИЗО. 5 декабря прокурор Сергей Белов в ходе прений сторон запросил господину Яшину девять лет колонии общего режима. Прокурор также просил запретить ему заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года.

Подробнее о деле Ильи Яшина — в публикации «Ъ» «Илья Яшин получил поддержку снизу».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...