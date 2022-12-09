Илью Яшина признали виновным в распространении фейков о ВС РФ

Мещанский суд Москвы признал оппозиционера и бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан иностранным агентом) виновным в распространении фейков о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Яшин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Илья Яшин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Суд установил, что Яшин И. В. совершил преступление, предусмотренное п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти)»,— сказала судья Оксана Горюнова во время зачитывания приговора (цитата по ТАСС).

Следствие считает, что в апреле Илья Яшин в прямом эфире на своем YouTube-канале «распространил заведомо ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче». Господин Яшин не признал свою вину.

Уголовное дело против него возбудили 12 июля. С лета он находится в СИЗО. 5 декабря прокурор Сергей Белов в ходе прений сторон запросил господину Яшину девять лет колонии общего режима. Прокурор также просил запретить ему заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года.

Подробнее о деле Ильи Яшина — в публикации «Ъ» «Илья Яшин получил поддержку снизу».

Олеся Павленко