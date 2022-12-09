Путин допустил резкое снижение инфляции в первом квартале 2023 года

В России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, инфляция в стране по итогам года ожидается на уровне 12,2%. По итогам первого первого квартала 2023-го годовой показатель может опуститься ниже 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) во время заседания

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) во время заседания

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран»,— заявил господин Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что страны еврозоны столкнулись с самыми большими показателями по инфляции за последние 30–40 лет.

«Инфляция в этом году будет примерно 12,2%, по итогам следующего квартала (годовой показатель.— "Ъ") может к 5% подойти, а может быть и ниже»,— сказал глава государства.

Также он напомнил, что спад ВВП РФ составит в этом году 2,9%, в следующем — 0,9%. Снижение и дальше будем двигаться в позитивном тренде, сказал Владимир Путин.

Согласно прогнозу Центробанка РФ, годовая инфляция в 2022 году составит 12,0–13,0%, в 2023-м показатель снизится до 5,0–7,0% и вернется к 4% в 2024-м. По данным Росстата и Минэкономики, за неделю с 29 ноября по 5 декабря инфляция в России составила 0,58% (в годовом выражении 12,50%). Согласно обзору Минэкономики «О текущей ценовой ситуации», в годовом выражении инфляция составила 12,5%.

Подробнее об изменениях в российской экономике — в материале «Ъ FM» «Хоть экономика не расти».

Дарья Эрозбек