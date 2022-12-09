В Екатеринбурге появится сквер имени хирурга Юрия Мансурова

В Ленинском районе Екатеринбурга появится сквер имени хирурга Юрия Мансурова. Об этом в своих соцсетях написал депутат гордумы Дмитрий Сергин.

«Это сквер в Ленинском районе по соседству с медгородком, где находится областная клиническая больница № 1, где всю свою жизнь оперировал Юрий Владимирович. Кстати, этот сквер ведет к пятому корпусу мединститута, где когда-то учился будущий выдающийся хирург современности»,- пояснил господин Сергин.

Он уточнил, что это решение согласовано со вдовой Юрия Мансурова Юлией.

Юрий Мансуров скончался 24 июня прошлого года. Последние несколько суток он провел в реанимации ГКБ № 40. По заключению патологоанатомов, хирург умер от тромбоэмболии, вызванной коронавирусом. Он стал первой официально зарегистрированной жертвой COVID-19 среди медработников Среднего Урала. Депутаты Екатеринбурга предложили посмертно присвоить Юрию Мансурову звание «Почетного гражданина Свердловской области».

В ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин посмертно наградил хирурга орденом Пирогова «за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Катерина Якушева