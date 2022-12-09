В Адлере пресекли попытку контрабандного ввоза табака из Абхазии

На посту Краснодарской таможни в Адлере на границе с Абхазией пресекли попытку ввоза партии незадекларированной табачной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Таможенники досмотрели автомобиль LADA 2107, прибывший из республики, и обнаружили два газовых баллона, внутри которых были спрятаны более 1 тыс. пачек сигарет производства Германии и России без акцизных марок. Партию изъяли. По факту нарушения были возбуждены административные дела ч. 2 ст. 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля) и по ст.16.3 КоАП России (несоблюдение запретов на ввоз продукции).

С начала 2022 года по факту незаконного ввоза табака через российско-абхазскую границу было возбуждено 351 административное дело. Таможенники изъяли более 655 тыс. сигарет и 2 кг табака.

Анастасия Донскова

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