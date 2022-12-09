Фонд защиты прав дольщиков выплатил 730 млн рублей инвестировавшим в липецкий недострой на улице 50 лет НЛМК

Фонд защиты прав участников долевого строительства произвел выплаты на сумму 730,9 млн руб. дольщикам недостроенного дома по ул. 50 лет НЛМК в Липецке. Сумма прозвучала в ходе личного приема граждан по вопросу защиты прав дольщиков, проведенного руководителем управления СКР по Липецкой области Евгения Шаповалова. Некоторых липчан, в 2013-2015 годах вложивших свои деньги в объект, но так и не дождавшихся квартир, сумма выплат не устроила, сообщили в СКР.

Речь идет о доме, который возводили ООО СУ-10 треста «Липецкстрой» и ООО «Борсалино». По словам Евгения Шаповалова, расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении руководства вышеуказанных компаний находится «в завершающей стадии». Фигурантам предъявлено обвинение по двум эпизодам.

Напомним, ООО «СУ-10 Липецкстрой» на улице 50 лет НЛМК возводило 9,9 тыс. кв. м. В отношении застройщика открыто конкурсное производство.

Владимир Зоркий

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