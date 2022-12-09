Bloomberg: санкции ЕС против России повлияли только на несколько секторов экономики союза

Перед согласованием девятого пакета санкций в отношении России руководство Евросоюза оценило последствия уже введенных ограничений на европейскую экономику. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник и необнародованный документ. Из него следует, что негативное влияние санкций ограничилось лишь несколькими секторами экономики. На компенсацию этого ущерба от санкций страны Евросоюза потратили €525,5 млрд ($554 млрд).

Согласно оценке, подготовленной исполнительным органом Евросоюза, больше всего от санкций в отношении России просел импорт древесины и драгоценных металлов. Однако куда больше европейская экономика пострадала от изменившихся рыночных тенденций и ответных ограничений со стороны России. Из-за ответных шагов, например, упал импорт редких газов, таких как неон и ксенон, которые необходимы для производства чипов.

В документ отмечается, что импорт из России в страны Евросоюза упал примерно до 9% от общего объема торговли с 40–45% до начала боевых действий. При этом основные импортные товары были заменены поставками из Турции, Бразилии, Южной Кореи и Индии. Удар по критически важному сырью для экономики Евросоюза до сих пор был незначительным. Так, оценка показала, что импорт алюминия, никеля и титана, наоборот, вырос, а поставки палладия и меди немного снизились.

Из анализа следует, что одним из наиболее уязвимых мест стала зависимость Евросоюза от российских железных дорог и коридоров для грузовых перевозок из Китая. В документе отмечается, что эта проблема будет и дальше увеличивать транспортные расходы.

7 декабря Еврокомиссия раскрыла содержание девятого пакета санкций в отношении России. В него войдут 200 физических и юридических лиц. Будет расширен экспортный контроль, введен запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России. Ограничения должны коснуться еще трех российских банков. Будет заблокировано вещание четырех российских каналов.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина