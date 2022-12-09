Бюджет Хакасии на 2023 год принят с дефицитом 3,3 млрд рублей

Депутаты Верховного Совета Хакасии утвердили в окончательном чтении республиканский бюджет на 2023 год. После первого чтения были внесены поправки, учитывающие новые трансферты из федерального бюджета. В итоге объем дотаций и целевых федеральных средств вырос на 7,1 млрд руб. (до 15,3 млрд руб.).

Доходная часть бюджета Хакасии на 2023 год принята в объеме 53,98 млрд руб., расходная – 57,29 млрд руб. Дефицит составит 3,31 млрд руб., или 5,8% от расходов.

Бюджет республики на текущий, 2022 год после нескольких поправок принят с доходами 52,55 млрд руб. и расходами – 52,54 млрд руб.

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Дарья Решетникова