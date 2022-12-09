Реконструкция плотины в Нижнем Тагиле обойдется в 1 млрд рублей

В 2023–2024 году в Нижнем Тагиле начнется реконструкция плотины городского пруда. На эти цели власти Свердловской области выделили из регионального бюджета 1 млрд руб., рассказал в эфире «Прямой линии» губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, проект будет интегрирован в туристический кластер с Демидовским заводом. «Это должна быть хорошая коммуникация с набережной пруда, также надо продолжить реконструировать объекты показа, чтобы Тагил был не только промышленным центром, но и туристическим»,— рассказал господин Куйвашев.

Губернатор добавил, что сейчас ведутся предпроектные и проектные работы. «Как поймем, во сколько проект обойдется, тогда скажем по срокам, когда закончим»,— уточнил господин Куйвашев.

Ранее в пресс-службе Свердловской железной дороги сообщали, что в 2025 году на первой на Урале горнозаводской железной дороге по маршруту «Екатеринбург-Нижний Тагил-Чусовская-Пермь» запустят туристический маршрут. На участке обновят исторические вокзалы и инженерные сооружения, создадут дополнительные объекты в ретро-стиле.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Катерина Якушева