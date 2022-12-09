Сбербанк откроет Нижнему Новгороду кредитную линию на 500 млн рублей

Возобновляемую кредитную линию с лимитом 500 млн руб. откроет Нижнему Новгороду Сбербанк. Компания стала единственным участником аукциона. Договор подписывается поставщиком, сообщается на портале госзакупок.
Средства привлекаются на полгода по ставке 8,5% годовых. Таким образом, стоимость контракта составит 20,9 млн руб.
Администрация Нижнего Новгорода планировала привлечь еще одну кредитную линию с лимитом 500 млн руб. на полгода, но на аукцион не поступило ни одной заявки.
Ранее сообщалось. что банк «Россия» предоставит городу кредитную линию на 500 млн руб. на год.