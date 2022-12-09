Сбербанк откроет Нижнему Новгороду кредитную линию на 500 млн рублей

Возобновляемую кредитную линию с лимитом 500 млн руб. откроет Нижнему Новгороду Сбербанк. Компания стала единственным участником аукциона. Договор подписывается поставщиком, сообщается на портале госзакупок.

Средства привлекаются на полгода по ставке 8,5% годовых. Таким образом, стоимость контракта составит 20,9 млн руб.

Администрация Нижнего Новгорода планировала привлечь еще одну кредитную линию с лимитом 500 млн руб. на полгода, но на аукцион не поступило ни одной заявки.

Ранее сообщалось. что банк «Россия» предоставит городу кредитную линию на 500 млн руб. на год.

Анастасия Еремина