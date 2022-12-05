Банк «Россия» откроет Нижнему Новгороду кредитную линию на 500 млн рублей

Возобновляемую кредитную линию с лимитом 500 млн руб. откроет Нижнему Новгороду банк «Россия». На аукцион была подана только одна заявка, она соответствует требованиям. Договор подписывается поставщиком, сообщается на портале госзакупок.

Средства привлекаются на год, процентная ставка плавающая, она рассчитывается как ключевая ставка Банка России в размере 7,5% и надбавка в размере 1,5% годовых. Таким образом, максимальная цена контракта составляет 45 млн руб.

В конце ноября Нижний Новгород объявил еще два аукциона на привлечение кредитных линий суммарно на 1 млрд руб. Итоги по ним подведут 8 декабря.

Анастасия Еремина