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Hyundai сертифицировала электромобиль Ioniq 5 в России

Компания Hyundai сертифицировала в России электромобиль Ioniq 5, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5

Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 5

Фото: Hyundai

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, на российском рынке можно продавать модификацию Long Range с двумя электромоторами суммарной мощностью 306 л.с., полным приводом и батареей 72,6 кВтч. Запас хода без подзарядки составляет до 480 км.

Напомним, премьера Hyundai Ioniq 5, который стал первой серийной моделью нового суббренда, состоялась в начале 2021 года. Стоимость электромобиля на российском рынке и сроки начала продаж новинки в России не названы.

Максим Вершинин

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