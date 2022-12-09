Hyundai сертифицировала электромобиль Ioniq 5 в России

Компания Hyundai сертифицировала в России электромобиль Ioniq 5, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Hyundai Ioniq 5
Фото: Hyundai
Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, на российском рынке можно продавать модификацию Long Range с двумя электромоторами суммарной мощностью 306 л.с., полным приводом и батареей 72,6 кВтч. Запас хода без подзарядки составляет до 480 км.
Напомним, премьера Hyundai Ioniq 5, который стал первой серийной моделью нового суббренда, состоялась в начале 2021 года. Стоимость электромобиля на российском рынке и сроки начала продаж новинки в России не названы.