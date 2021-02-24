Hyundai раскрыла серийный электромобиль Ioniq 5

Ioniq 5. Фото: Hyundai

Ioniq 5. Фото: Hyundai

Ioniq 5. Фото: Hyundai

Дизайн модели выполнен по мотивам концепт-кара Hyundai 45 EV, показанного в сентябре 2019 года, и отсылает к Hyundai Pony, первому серийному легковому автомобилю марки. Особенностью электромобиля стал «пиксельный» дизайн оптики, утопленные в кузов автомобиля дверные ручки и 20-дюймовые колесные диски.

Новая модель стала первым электромобилем, созданным на платформе E-GMP, которая поддерживает технологию Vehicle to Load, позволяющую использовать электромобиль в качестве источника энергии для электроприборов напряжением 110 В и 220 В — розетка мощностью 3,6 кВт установлена внутри салона, а рядом с зарядным модулем снаружи кузова расположена вторая.

Батареи (емкостью 58 кВтч или 72,6 кВтч) размещены под полом кузова, а клиенты могут выбирать между версию с одним мотором сзади или двумя электродвигателями, спереди и сзади. Версия Standard Range с батареей на 58 кВтч может иметь единственный 170-сильный мотор или два двигателя суммарной мощностью 235 л.с., а вариант Long Range с аккумулятором 72,6 кВтч имеет один 218-сильный мотор или два 306-сильных.

Запас хода пока не названа, но топовый вариант Ioniq 5 будет иметь запас хода около 480 км. При этом электромобиль поддерживает зарядные станции с напряжением 800 вольт и мощностью 350 кВт, которые позволяют зарядить батарею с 10% до 80% за 18 минут или зарядиться на 100 км пути за 5 минут.

Ioniq 5 стал первой моделью в линейке Hyundai, которая получила фирменный автопилот второго уровня, а также ряд других ассистентов водителя — систему предотвращения фронтальных столкновений (FCA), систему мониторинга слепых зон (BCA), интеллектуальную систему ограничения скорости (ISLA), систему слежения за состоянием водителя (DAW), систему автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) и другие.

Электромобиль с колесной базой на уровне полноразмерного кроссовера Hyundai Palisade получил салон с ровным полом, позволяющим перемещаться с места на место без выхода на улицу. При этом предусмотрена трансформация кресел и отдельный модуль «Универсальный остров» для хранения вещей вместо традиционной центральной консоли.

Передние сиденья Ioniq 5 дополнены функцией электрорегулировки и могут отклоняться на оптимальный угол, обеспечивая водителю и пассажиру чувство невесомости. Кроме того, на 30% снижена толщину передних сидений, что позволило увеличить пространство для пассажиров заднего ряда.

Ioniq 5 получил отделку салона экокожей, окрашенной и покрытой экстрактом семян льна, тканью, состоящей из экологически устойчивых волокон (например, биокомпонентов из сахарного тростника, шерстяной и полипропиленовой пряжи), а также тканным материалом, полученным из переработанных пластиковых бутылок. Приборную панель, переключатели, рулевое колесо и дверные панели покрывает полиуретановая биокраска, сделанная из масел рапса и кукурузы.

Новый электромобиль Ioniq 5 на европейском рынке появится в первой половине 2021 года. Появление новинки в России состоится не ранее конца 2021 года.