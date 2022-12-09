Московское метро получит 500 новых вагонов до 2025 года

«Трансмашхолдинг» поставит метро Москвы более 500 новых вагонов серии «Москва-2020» в 2024–2025 годах. Об этом сообщается на сайте столичного мэра. В новых вагонах будет другой дизайн интерьера и кабины машиниста, появятся современные зарядные устройства. Вход для маломобильных пассажиров будет более удобным.

«Московский метрополитен и компания "Трансмашхолдинг" подписали дополнительное cоглашение к действующему трехлетнему контракту на поставку вагонов поездов серии "Москва-2020", продлевающее сотрудничество еще на два года... Метрополитен получит еще более 500 новых вагонов с 2024 по 2025 год включительно»,— говорится в сообщении. Новые вагоны поступят в том числе и на Большую кольцевую линию, движение по которой будет окончательно открыто в 2023 году.

До этого «Трансмашхолдинг» и московское метро заключили контракт на поставку новых вагонов на 2020–2023 годы. Предполагалось, что по этому контракту метро столицы получит более 1,3 тыс. новых вагонов. Сейчас мытищинский завод холдинга произвел для столицы более 900 вагонов. Из них 896 — для поездов «Москва-2020», 24 вагона — для составов «Москва». С 2010 года московское метро получило более 4 тыс. новых вагонов. Их парк обновлен уже на 70%.

Анастасия Ларина