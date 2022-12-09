В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи сообщают о проблемах в работе социальной сети «ВКонтакте». По данным сервиса Downdetector, наблюдаются сбои в работе мобильной и браузерной версии соцсети.

Как следует из данных Downdetector, сбои наблюдаются в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Тюмени и Ростове-на-Дону. Детектор Brand Analytics по состоянию на 8:20 мск фиксировал 105 жалоб.

«Некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой ленты социальной сети. В ближайшее время все сервисы "ВКонтакте" заработают в обычном режиме»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе «ВКонтакте». К 9:10 мск соцсеть сообщила, что ее сервисы работают нормально.

Олеся Павленко