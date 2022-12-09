В Свердловской области похолодает до -25 градусов

В Свердловской области с 9 по 11 декабря ожидается похолодание до -25 градусов и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу, 9 декабря, температура воздуха днем в регионе составит -10°…-15°. Местами ожидается небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В субботу, 10 декабря, температура ночью составит -15°…-20°, на крайнем севере до -25°, на крайнем юге до -10°. Днем ожидается -7°…-12°, на крайнем севере и востоке — -16°…-21°. Местами умеренный снег. Ночью ветер неустойчивый слабый, днем — юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

В воскресенье, 11 декабря, ночью температура воздуха составит -13°…-18°, на крайнем севере до -23°, на крайнем юге до -8°. Днем ожидается -4°…-9°, на крайнем севере — до -14°. Местами сильный снег. Ветер Юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге 9 декабря температура воздуха днем составит -10°…-12°. В субботу ночью ожидается -11°…-13°, днем — -7°…-9°. В воскресенье температура воздуха ночью составит -8°…-10°, днем — -4°…-6°.

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