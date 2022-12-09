Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 07:50

Причины пожара на ТЭЦ-9 установит экспертиза

В рамках расследования уголовного дела о гибели человека при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми назначена пожарно-техническая экспертиза, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Она должна в том числе дать ответ на вопросы о причинах возникновения пожара, распространении огня, горевших материалах и веществах, выделившихся в ходе горения. Напомним, пожар на ТЭЦ-9 произошел 30 ноября. В результате один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами, нескольким пострадавшим помощь была оказана на месте.

Фото: ВК «ЧП и ДТП Перми»

Фото: ВК «ЧП и ДТП Перми»

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). По одной из версий, пожар произошел в результате возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...