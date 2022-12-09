Причины пожара на ТЭЦ-9 установит экспертиза

В рамках расследования уголовного дела о гибели человека при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми назначена пожарно-техническая экспертиза, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Она должна в том числе дать ответ на вопросы о причинах возникновения пожара, распространении огня, горевших материалах и веществах, выделившихся в ходе горения. Напомним, пожар на ТЭЦ-9 произошел 30 ноября. В результате один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами, нескольким пострадавшим помощь была оказана на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «ЧП и ДТП Перми» Фото: ВК «ЧП и ДТП Перми»

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). По одной из версий, пожар произошел в результате возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления.