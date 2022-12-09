Виктор Бут вернулся в Москву

Спецборт с Виктором Бутом, которого в результате обмена выдали власти США, приземлился в Москве. Об этом сообщили «Интерфаксу» в службах по контролю за воздушным движением столичного авиаузла.

«Самолет, на борту которого находится Виктор Бут, приземлился в аэропорту Внуково-2»,— рассказал собеседник агентства. Лайнер летел из Абу-Даби, в аэропорту которого состоялся обмен.

По прилете Бута встречали его жена и мать. «Посреди ночи подняли, сказали, собирайся, предварительной информации не было»,— рассказал он журналистам о своих сборах в США. Он также поблагодарил правительство РФ за помощь в обмене.

Обмен состоялся вчера, 8 декабря. Бута обменяли на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В 2012 году Виктор Бут был приговорен в США к 25 годам колонии за продажу оружия. Бриттни Грайнер осудили в августе на девять лет за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете нашли гашишное масло.

Подробнее об обмене читайте в публикации «Ъ» «Если друг оказался Бут».

Лаура Кеффер