В Казани прошел пикет за равноправие татарского и русского языков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: союз «Азатлык» Фото: союз «Азатлык»

Союз татарской молодежи «Азатлык» продолжил серию акций в поддержку татарского языка. На площадь Тукая в Казани сегодня вышла активистка движения с плакатом «Мы требуем равноправия и справедливости! Требуем вернуть обязательное изучение государственного татарского языка!»

«Согласно ст. 8 Конституции Татарстана, государственным языками являются равноправные татарский и русский языки. Но, к сожалению, татарский язык не преподается в обязательном порядке. Поэтому ни о каком равноправии речи не идет»,— пояснил «Ъ-Казань» председатель «Азатлыка» Наиль Набиуллин. Он считает, что «нынешнее положение татарского языка является оскорбительным».

Напомним, с 1990-х годов татарский язык преподавался в школах республики в обязательном порядке для всех детей независимо от национальности и в равных объемах с русским языком. Эта практика была прекращена в 2017 году после прокурорских проверок. Согласно внесенным после поправкам в федеральный закон «Об образовании», родные языки в регионах изучаются теперь только с письменного согласия родителей учащихся.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"