Куда талантливым податься

Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала «Мировой рейтинг талантов 2022» (World Talent Ranking) — ежегодную оценку привлекательности стран для высококвалифицированных специалистов. РФ и Украины в мониторинге этого года нет — по соображениям невозможности достоверно оценить ситуацию в них, но он отражает позиции стран, куда россияне массово уезжали в феврале и сентябре 2022 года из-за начала военной операции на Украине и мобилизации.

При составлении рейтинга IMD ориентируется на три основных фактора: инвестиций и развития (оценку ресурсов, которые страна выделяет на подготовку собственных кадров), привлекательности (затраты на удержание кадров) и состояния среды (уровень навыков и компетенций, которые в итоге есть у работающего населения страны). В докладе IMD говорится, что страны все еще оправляются от экономических последствий пандемии: образовательная и трудовая миграция снизилась, что осложнило оценку привлекательности стран для нее.

РФ в последний раз включали в список в 2021 году. Тогда страна занимала 45-е место из 64. В этом же году для россиян рейтинг может представлять интерес при выборе государств, привлекательных для трудовой миграции. Среди них — традиционно обгоняющие Россию Израиль, Латвия и Казахстан. При этом практически по всем показателям перечисленные страны отстают от государств—лидеров списка, попасть в которые из-за санкционных и других ограничений граждане РФ сегодня не могут. Так, первое место в рейтинге шестой год подряд занимает Швейцария (лидирует по стабильности и предсказуемости политики, уровню образования и квалификации рабочей силы). Второе место занимает Швеция, третье — Исландия. Причем последняя за 2022-й поднялась на четыре позиции.

В будущем значение уровня образования как фактора привлекательности стран будет уменьшаться — благодаря глобализации и мировому сотрудничеству разрыв в значениях показателя последовательно сокращается, полагают составители рейтинга. Определяющими же факторами уже сегодня становятся качество жизни и экономическая устойчивость. За период с 2018 по 2022 год серьезнее всего повысить уровень своей привлекательности удалось Саудовской Аравии (30-е место) — за счет повышения качества жизни, этот же показатель улучшил место в рейтинге Чехии, Словакии, Монголии и Хорватии.

Кристина Боровикова