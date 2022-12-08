Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд

Нижняя палата Конгресса США большинством голосов одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год в размере $858 млрд. Об этом свидетельствует трансляция заседания палаты на C-SPAN. Вчера, 7 декабря, бюджет одобрил Сенат.

Проект бюджета предусматривает выделение не менее $800 млн на обеспечение безопасности Украины — на $500 млн больше, чем в изначальном бюджетном запросе Белого дома, следует из пояснительной записки.

В Кремле заявили, что бюджет носит «беспрецедентно конфронтационный характер» по отношению к России. В пояснительной записке также отмечалось, что Вашингтон намерен добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе из G20. Кроме того, США планирует нарастить свое присутствие в Европе, потратив на это $6 млрд.

Подробнее о проекте бюджета — в материале «Ъ» «Это бюджет — это эхо холодной войны».

Эрдни Кагалтынов