Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд

Нижняя палата Конгресса США большинством голосов одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год в размере $858 млрд. Об этом свидетельствует трансляция заседания палаты на C-SPAN. Вчера, 7 декабря, бюджет одобрил Сенат.

Проект бюджета предусматривает выделение не менее $800 млн на обеспечение безопасности Украины — на $500 млн больше, чем в изначальном бюджетном запросе Белого дома, следует из пояснительной записки.

В Кремле заявили, что бюджет носит «беспрецедентно конфронтационный характер» по отношению к России. В пояснительной записке также отмечалось, что Вашингтон намерен добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе из G20. Кроме того, США планирует нарастить свое присутствие в Европе, потратив на это $6 млрд.

Подробнее о проекте бюджета — в материале «Ъ» «Это бюджет — это эхо холодной войны».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...