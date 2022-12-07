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Коммерсантъ FM
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Песков прокомментировал намерение США исключить Россию из G20

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что проект оборонного бюджета США носит беспрецедентно конфронтационный характер по отношению к России. По его словам, такие действия могут дестабилизировать обстановку на европейском континенте. Ранее Вашингтон заявил о намерении добиваться исключения РФ из G20.

«Этот принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер, что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

6 декабря Сенат Конгресса США утвердил оборонный бюджет страны на 2023 год в размере $847,3 млрд, в том числе $800 млн на военную помощь Украине. В пояснительной записке отмечалось, что Вашингтон намерен добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе из G20. Ранее о необходимости исключить Россию из G20 заявляла украинская сторона. Против этого неоднократно выступал Китай.

Милена Костерева

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