Вольты под килем

На Пермской судоверфи (ПСВ), начавшей работать в прошлом году, могут запустить производство судов на электротяге. Для этого предприятию придется пройти модернизацию, так как до этого новая компания не занималась строительством судов, а только выполняла их ремонт и изготавливала причалы. Экс­перты считают, что обновление мощностей судоверфи потребует серьезных вложений, так как оборудование Верхнекамского судостроительного комплекса, на базе которого она работает, устарело. Успешность сбыта судов, по словам участников рынка речных перевозок, будет зависеть от их типа, цены и целей, для которых они будут производиться.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Инвестиционная компания АФК «Система» обсуждает с властями Прикамья возможность строительства на площадке ПСВ серии электросудов. Как сообщили в Фонде развития Пермского края (ФРПК), который занимается развитием судоверфи, на встрече в рамках прошедшего в начале декабря Пермского инженерно-промышленного форума представители Sitronics Group и губернатор региона Дмитрий Махонин договорились до конца текущего года проработать этот вопрос.

Гендиректор ФРПК Алексей Бураков считает, что такие возможности у ПСВ есть. «Пермская судоверфь прошла точку недоверия к предприятию и доказала, что способна хорошо работать. Менеджеры смогли сохранить и укрепить костяк инженерных кадров. Мы обсуждаем расширение заказа до максимальных возможностей верфи. Ведем активную работу по привлечению стратегических партнеров на судоверфь»,— отметил господин Бураков.

По словам члена совета директоров управляющего предприятием ООО «Пермская судоверфь» Армена Арутюняна, для запуска производства электросудов ПСВ придется пройти модернизацию, в частности, предприятие нужно подготовить к работе с цветными металлами. Господин Арутюнян добавил, что модернизация будет проходить без остановки производственного процесса, предварительный план ее мероприятий уже разработан.

Последнее судно, построенное в Пермском крае, было спущено на воду в 2012 году. Это был сухогруз проекта 17605, выпущенный ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс» (ВСК). ВСК был создан на базе активов обанкротившегося ОАО «Судозавод „Кама“» бывшими мажоритарными акционерами «Сильвинита» во главе с Петром Кондрашевым, решившими развивать речные перевозки калия. Всего ВСК построил два сухогруза по такому проекту. В 2015-м ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс» было признано несостоятельным.

В 2021 году производственную площадку бывшего ВСК выкупила Корпорация развития Пермского края (входит в холдинг из хозяйственных обществ с госучастием, центром которого является ФРПК) с целью восстановления производства. Комплекс был передан в управление зарегистрированного в том же году ООО «Пермская судоверфь». Учредителями этого общества являются входящее в один холдинг с ФРПК и КРПК АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (94,27% в уставном капитале) и ООО «ПНППК-Морская электроника» (5,73%). Изначально ПСВ выполняла межнавигационный ремонт судов и производила металлоконструкции для строительства мостов, модульных причалов и элементов к ним. В этом году судоверфь начала строительство причалов для судов на электротяге по заказу «Эмпериума», который в свою очередь сейчас строит сами электросуда для круизной АО «ВодоходЪ».

Экс-председатель комитета заксобрания Прикамья по промышленности, экономической политике и налогам, декан экономического факультета ПГНИУ Татья­на Миролюбова отмечает, что для производства электросудов на Пермской судоверфи ее мощности, вероятно, потребуется серьезно обновить. «Оборудование бывшего Верхнекамского судостроительного комплекса, если оно еще сохранилось, вряд ли удовлетворяет современным требованиям. Так или иначе, нужны будут какие-то новые технологии, тем более, если мы говорим о судах на электротяге»,— поясняет госпожа Миролюбова. Сколько точно инвестиций потребуется для модернизации ПСВ, она предположить затрудняется, но считает, что это будет крупная сумма. Основная же задача, по словам профессора, будет состоять в обеспечении расширяющегося производства судоверфи квалифицированными кадрами. «Наш политехнический университет и колледжи сегодня готовят специалистов, которые могут составить основу штата предприятия, но кадры, специализирующиеся именно на судостроении, скорее всего, придется искать в других регионах, где есть профильные учебные заведения»,— предполагает Татьяна Миролюбова.

По мнению совладельца теплоходной компании «ВолгаWolga» Вадима Яхнина, непосредственно с запуском производства электросудов большие сложности вряд ли возникнут. Он отмечает, что проектов, которые можно взять за основу, сегодня много, а все производственные технологии давно отработаны. Успешность сбыта готовых судов, по его словам, будет зависеть от того, какого типа они будут. «Если планируется строить прогулочные суда, которые курсируют вдоль населенных пунктов или до расположенных недалеко от города зеленых стоянок, то они сегодня и в нашем регионе, и в других будут востребованы, особенно если это будут суда с малой осадкой»,— говорит господин Яхнин. Также важно перед запуском производства точно определить, для кого будут выпус­каться суда, отмечает предприниматель. «Вообще, судостроение в России дорогое и долгое, что делает его нерентабельным. Если судоверфь будет изготавливать суда по госзаказу, затем государственная лизинговая компания их будет выкупать и поставлять для нужд муниципалитетов, тогда особых проблем не будет. Если же цель — строить для рынка, то для того, чтобы их кто-то купил, нужно научиться делать это быстро и дешево»,— полагает совладелец «ВолгаWolga».

Екатерина Артемова