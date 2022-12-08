Импортозамещение в терминальной стадии

Московская биржа объявила тендер на разработку нового информационно-торгового терминала для внебиржевых торгов, углубляя проект импортозамещения услуг Bloomberg. Эксперты и участники рынка оценивают стоимость работ в сумму до 1 млрд руб. Однако, уточняют они, у крупных компаний есть собственные торговые терминалы, что может снизить интерес к продукту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” участники рынка оценили затраты на создание нового информационно-аналитического терминала для внебиржевого рынка Московской биржи в сумму от 150 млн руб. до 1 млрд руб. Запрос предложений по проекту, который будет включать в себя торговую часть и информационно-аналитический функционал, а также техническую поддержку и последующее развитие, биржа разместила 7 декабря на площадке «РТС-Тендер». Работы должны быть завершены в течение семи месяцев. Как поясняет партнер «АБ Линия права» Алексей Костоваров, по итогам рассмотрения поступивших предложений будет сформирована цена.

Управляющий директор департамента биржевой информации и технологических услугу Мосбиржи Виктор Ловчиков уточнил, что терминал планируется создать на основе решения MOEX Dealing, соответствующего требованиям регулятора по защите информации и предназначенного для заключения внебиржевых сделок с различными активами. Его функционал будет существенно расширен информационно-аналитической частью, чатами, ценовыми данными, подчеркнул господин Ловчиков.

Сергей Швецов, председатель набсовета Мосбиржи, 23 сентября 2022 года: «Давление санкционное будет продолжаться, и сложное время не только позади, но еще и впереди».

О планах создания аналога терминала Bloomberg в августе говорил управляющий директор по информационным технологиям и член правления Мосбиржи Андрей Бурилов: «Показывать котировки может много кто, но необходимо взаимодействие, и в этом мы видим свою задачу».

На сегодняшний день отраслевым в РФ является терминал QUIK (ориентированный на биржевые торги), который разрабатывает новосибирская ARQA Technologie, отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Но чтобы стать альтернативой Bloomberg, уточняет эксперт, терминал требует значительной доработки в части аналитических и информационных ресурсов.

Помимо ARQA за контракт может бороться и ряд разработчиков ПО для банков, в первую очередь Diasoft и FIS, считает господин Александров.

Собеседник “Ъ” в российском производителе электроники считает, что создать терминал силами отечественных специалистов возможно, поскольку «он технически не отличается от обычного рабочего места сотрудника брокера или банка». Главной проблемой, уточняет источник “Ъ”, будет специализированный софт. Ввиду сжатых сроков выбранный подрядчик может пойти на переработку готовой зарубежной платформы, в том числе азиатской, полагает главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян.

Собственно, Bloomberg в торговой части и есть внебиржевой рынок, поясняют эксперты. Потребителями нового терминала могут стать все, кто пользовался зарубежными сервисами. Как отмечает директор по развитию бизнеса компании «Мастерчейн» Сергей Рябов, клиенты Bloomberg и его аналогов «привыкли к тому, что сделки внутри терминала являются юридически значимыми, то есть оператор должен исключить риски компрометации данных в сети, для чего идеально подходит технология распределенного реестра с функцией ГОСТ-криптографии». В перспективе к такому терминалу могут подключиться и брокеры из дружественных стран, добавляет господин Александров.

Расценки на терминалы Bloomberg начинались от $2–3 тыс. в месяц и зависели от объема предоставляемых услуг, числа пользователей, включая удаленные сервисы.

Большинство продуктов Московской биржи организованы в пакетном формате. При дистрибуции нового терминала пакет может подорожать на 20–50 тыс. руб. в месяц, отмечает госпожа Авакимян.

Основной риск проекта, по мнению Дмитрия Александрова, состоит в том, что игроки могут с неохотой отказываться от текущих систем: «Брокеры и банки уже имеют сформированную инфраструктуру, и дополнительные функции должны быть достаточно значимыми, чтобы отказаться от существующих рабочих решений».

Ксения Куликова, Тимофей Корнев, Екатерина Волкова