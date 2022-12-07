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Коммерсантъ FM
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Необстрелянные фондовики

Доля физлиц на торгах акциями впервые превысила 80%

Доля физических лиц на рынке акций Московской биржи в ноябре впервые в истории достигла 80,2%, превысив прошлогодний показатель вдвое. Рост доли произошел в первую очередь из-за ухода зарубежных инвесторов. Доминирование частных инвесторов увеличивает волатильность торгов, говорят эксперты. Позиции институциональных инвесторов, полагают они, будут восстанавливаться по мере возвращения прозрачности эмитентов и стабилизации геополитической обстановки.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Доля физических лиц в объеме торгов акциями на Московской бирже в ноябре достигла 80,2%. Это максимальное значения за все время наблюдений. В предыдущие три года, даже в периоды массового прихода частных лиц на фондовый рынок их доля не превышала 50%, в среднем составляя до 40%. Большую часть рынка занимали нерезиденты, которые фактически и задавали его движение. Однако после начала военных действий на Украине доступ иностранцев к российскому рынку оказался закрыт, а локальные институциональные инвесторы занимают пассивную позицию в условиях неопределенности.

При этом количество физических лиц, открывающих счета у брокеров, регулярно растет. По итогам ноября, по данным Московской биржи, их количество достигло 22,6 млн человек, с начала года увеличившись на 5,6 млн человек. Они открыли уже почти 38 млн счетов, а число активных участников торгов (т.е. совершающих больше одной сделки в месяц) с августа стабильно превышает 2 млн человек.

Вместе с тем частные лица преимущественно не имеют долгосрочных инвестиционных горизонтов, отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Они, по словам эксперта, склонны фиксировать прибыли «под воздействием психологических факторов», а также «вести себя более эмоционально в периоды коррекции на рынке».

«Самый яркий пример — "Детский мир", с панической реакцией на сообщение о делистинге (в начале ноября за два дня потеряли почти 40%, впоследствии почти полностью отыграв потери.— “Ъ”)»,— добавляет управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Также, по его словам, котировки бумаг «Яндекса» «явно коррелируют с сообщениями в СМИ о возможном разделении компании и о подтверждении этих слухов».

Раньше все это сглаживалось действиями институциональных инвесторов, но теперь рынок стал более волатильным и менее ликвидным. «Фазы роста менее продолжительные, нежели ранее. Инвесторы склонны к ротациям, получив краткосрочную прибыль, к примеру в "сталеварах", они ее фиксируют и перекладываются в "цветные металлы" или золотодобытчиков. Торговля из-за ротации выглядит "рваной"»,— отмечает Михаил Шульгин.

В связи со сложной геополитической ситуацией, завершением периода реинвестирования основного объема дивидендных выплат крупнейших российских компаний («Газпрома», «Роснефти», «Татнефти» и других) поведение институциональных инвесторов характеризуется более низкой активностью, что сказывается на объемах торгов и приводит к «тонкому» рынку, указывает аналитик по российским акциям УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова. По итогам ноября среднедневной объемов торгов на российском рынке составил около 27 млрд руб., что почти вдвое ниже значения ноября 2021 года.

Высокая доля физлиц сложилась в этом году и на спекулятивном срочном рынке. Даже с учетом снижения ее в ноябре до 68,4% с марта в среднем она держится около 72%, тогда как в прошлом году составляла 42–46%. Вместе с тем Дмитрий Александров отмечает рост интереса к срочному рынку юрлиц — экспортеры и импортеры стремятся хеджировать валютные и ценовые риски на фоне общей волатильности. «В целом инфраструктура срочного рынка постепенно восстанавливается, провайдеры ликвидности, которые утратили свои возможности по участию в торгах "недружественными" инструментами, постепенно заменяются несанкционными участниками, и это возвращает обороты на срочный и валютный рынки»,— указывает он.

По мнению Анны Михайловой, рост общей активности может произойти в случае улучшения информационной прозрачности (многие компании и банки с весны фактически не публикуют отчетность, закрыта и большая часть отраслевой статистики), а также «по мере стабилизации геополитической ситуации». Доходности российского рынка, по оценке директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, «достаточно интересные». Он считает вероятным, что в среднесрочной перспективе доля институциональных инвесторов вырастет: «С ростом прибыли аппетит к риску будет расти».

Ксения Куликова

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