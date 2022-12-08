Разрыв в ценах новостроек и вторичного жилья в Екатеринбурге в среднем составил 21,4%

В октябре средняя площадь квартир, продаваемых в Екатеринбурге, составляла около 46 кв. м. Бюджет покупки такой квартиры на вторичном рынке составлял 4,4 млн руб., на первичном — 5,6 млн руб. Таким образом, разрыв в ценах в среднем составил 21,4%, посчитали эксперты «Авито Недвижимость». Разница в цене квадратного метра между двумя этими сегментами жилья составляла 26,3 тыс. руб.: 95,8 тыс. руб. на вторичке против 122,1 тыс. руб. в новостройках (разрыв в 21,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Разница в ценниках между первичным и вторичным рынками жилья в Екатеринбурге растет по мере увеличения комнатности квартир. Среди студий средняя стоимость при средней площади 25,5 кв. м в новостройках составляет 3 млн руб., в старом жилом фонде ценник практически тот же — 2,9 млн руб. Однокомнатная квартира в новом доме обойдется в среднем в 4,5 млн руб., а на вторичном рынке — на 500 тыс. руб. выгоднее, 4 млн руб. Разница при покупке двухкомнатных квартир составляет 1 млн руб.: 5,1 млн руб. на вторичном рынке и 6,1 млн руб. — на первичном. Трехкомнатная квартира в новостройках будет в среднем на 1,3 млн руб. дороже — 8,2 млн руб. против 6,9 млн руб. Разница в стоимости объектов с четырьмя комнатами и более — 1,2 млн руб., 10,4 млн руб. против 9,2 млн руб.

«Наши подсчеты показывают, что на первичном рынке Екатеринбурга средняя цена квадратного метра и стоимость квартир в разных категориях комнатности выше, чем на вторичном. Также необходимо учитывать, что покупатели квартир в новостройках дополнительно тратят на ремонт и отделочные работы порой до 15-20% от стоимости жилплощади. Кроме того, ценообразование на вторичном рынке жилья, который состоит из физических лиц, более гибкое — и сейчас, в период экономической нестабильности, все больше собственников соглашаются на дисконт. Поэтому ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками жилья в Екатеринбурге может быть еще более ощутимым. При этом с точки зрения инвестиций у покупателей вторичной недвижимости есть возможность приобрести квартиру по более выгодной цене и в дальнейшем продать ее дороже», — прокомментировал коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

Татьяна Дрогаева

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