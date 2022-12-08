Румыния и Болгария подадут новые заявки на включение в шенгенскую зону

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил о намерении страны снова подать заявку на вступление в шенгенскую зону. Об аналогичных планах сообщил министр иностранных дел Болгарии Светлан Стоев, передает Reuters. Ранее сегодня, 8 декабря, Совет Евросоюза отклонил заявки двух стран. При этом была одобрена заявка Хорватии.

Вступление страны в шенгенскую зону означает, что по визе этой страны можно совершать поездки в другие страны Шенгена. Помимо этого государству будет доступен безвизовый режим ЕС с США и Канадой. В шенгенскую зону на данный момент входят 26 стран: 22 страны ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

«Все европейские государства были согласны открыть для румын двери шенгенского пространства за единственным и неоправданным исключением — это Австрия. Это решение базируется на утверждениях, основанных на цифрах, которые, как показала Румыния, являются неверными. Мы искренне сожалеем и не понимаем негибкую позицию Австрии»,— сказал господин Чукэ (цитата по ТАСС).

Как сообщает Reuters, против присоединения Румынии и Болгарии выступила Австрия из-за рисков несанкционированной миграции. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Еврокомиссия разочарована таким решением. Болгария и Румыния вступили в Евросоюз в 2007 году, Хорватия — в 2013 году.

Лусине Баласян