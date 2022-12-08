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Доброволец с Урала погиб под минометным обстрелом в ходе СВО на Украине

В селе Трошково (Тугулымского района Свердловской области) похоронили рядового инженерно-спасательной роты Юрия Самоделкина, погибшего 20 ноября в зоне поведения специальной военной операции (СВО). В сентябре 2022 года, еще до объявления мобилизации, он ушел добровольцем на специальную военную операцию, рассказал глава Тугулыма Николай Черепанов.

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В селе Трошково похоронили Юрия Самоделкина, погибшего в зоне поведения специальной военной операции

В селе Трошково похоронили Юрия Самоделкина, погибшего в зоне поведения специальной военной операции

Фото: Николай Черепанов / VK

В селе Трошково похоронили Юрия Самоделкина, погибшего в зоне поведения специальной военной операции

В селе Трошково похоронили Юрия Самоделкина, погибшего в зоне поведения специальной военной операции

Фото: Николай Черепанов / VK

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В селе Трошково похоронили Юрия Самоделкина, погибшего в зоне поведения специальной военной операции

Фото: Николай Черепанов / VK

В селе Трошково похоронили Юрия Самоделкина, погибшего в зоне поведения специальной военной операции

Фото: Николай Черепанов / VK

«Юрий родился в деревне Мохирева Талицкого района, но ранее детство свое провел в Трошково, там посещал детский сад. Затем семья переехала в поселок Боровский Тюменской области. После окончания контракта планировал поступить в школу прапорщиков и посвятить свою жизнь служению Родине. 20 ноября 2022 года рядовой инженерно-саперной роты исполняя свой воинский долг, погиб под минометным обстрелом в с. Макеевка. Родители решили похоронить Юрия на своей малой Родине рядом с родственниками. Похоронили героя с воинскими почестями»,— написал глава Тугулыма.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он озвучил в конце сентября, во время спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных.

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