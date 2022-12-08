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«Яндекс» отключил тренировку нейросети Ridero на поиск ЛГБТ-тем

Принадлежащий «Яндексу» сервис «Толока», позволяющий компаниям заказывать разметку (описание) данных для нейросетей, деактивировал задание онлайн-издательства Ridero, в котором исполнителям предлагалось выявить темы нетрадиционных сексуальных отношений в отрывках текстов. О том, что такие задания стали предлагаться пользователям «Толоки», ранее сообщило издание Sota.

Задание нарушает пользовательское соглашение «Толоки» и было пропущено по ошибке, сообщили «Ъ» в пресс-службе «Яндекса»: «На данный момент оно неактивно. Мы обязательно свяжемся с заказчиком, чтобы пояснить правила размещения заданий на платформе». В компании сослались на пункт 3 правил: он запрещает создавать задания, которые могут нанести кому-либо вред, в том числе носящие оскорбительный характер.

В заданиях Ridero, согласно опубликованным Sota снимкам экрана, предлагалось определить, описываются или одобряются в отрывках текстов гомосексуальные отношения, смена пола, зоофилия и другие виды «пропаганды», запрещенной после подписания 5 декабря поправок к закону «Об информации». Ранее Ridero сообщало, что будет использовать нейросеть для выявления книг с ЛГБТ-тематикой и снятия их с продажи. Компания использует «Толоку» «точно так же, как многие другие компании», сказала «Ъ» директор производства Ridero Мария Рявина: «У нас есть часть контента, размеченного собственными модераторами, но, чтобы нейросеть работала максимально точно, нужно как можно больше размеченных данных».

Юрий Литвиненко

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