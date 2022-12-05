Нейросеть ищет ЛГБТ-темы в библиотеке издательства Ridero

Интернет-издательство Ridero запустило проверку своей библиотеки нейросетью — чтобы определить книги с ЛГБТ-тематикой и впоследствии снять эти издания с продажи. Об этом «Ъ» рассказала директор производства издательского сервиса Riderо Мария Рявина.

«Сколько книг в итоге прекратит продаваться, можно будет сказать позже. Проверка с помощью нейросети заканчивается, после ее окончания книги будут сняты,— рассказала Мария Рявина.— Авторов, которые сами попросили нас удалить книги после рассылки, на данный момент около тысячи. Некоторые авторы, знавшие о предстоящем принятии закона, приходили к нам для снятия книг и до этой рассылки».

Электронная рассылка писем, о которой говорит представитель Ridero, была запущена «для оповещения авторов о возникающих рисках». Письма получили «вообще все действующие авторы Riderо, и по ее итогам никаких снятий не было», уверяет госпожа Рявина: «Фактически снимать книги мы начинаем только сейчас и только те книги, которые были отдельно помечены модераторами».

Отметим, «Ъ» направил запрос в компанию Ridero из-за публикации литературного редактора и журналиста Лены Климовой. Сегодня, 5 декабря, она опубликовала в соцсети скриншот страницы сайта Ridero, где продавалась одна из ее книг. На нем видно сообщение об ошибке: «404, книга не найдена». «Ну вот и все. Удалили все мои книги, кроме одной»,— написала госпожа Климова. Она сообщила, что бумажных книг ее авторства «больше не купить».

«На текущем этапе мы снимаем с продаж те книги, которые наши модераторы определили как содержащие тематику ЛГБТ,— пояснила госпожа Рявина.— Параллельно все тексты книг обрабатывает нейросеть, которая пытается выделить книги с тематикой ЛГБТ. Конечно, мы понимаем, что итог ее работы затронет и те книги, в которых тема поднимается вскользь: очень сложно просто текстовым анализом сказать, есть в книге пропаганда или нет, не говоря уже о том, что само понятие пропаганды законом не определено. Однако после множества тестов мы сократили ложные срабатывания до минимума».

Если такие «срабатывания» все же будут происходить, Ridero будет «рассматривать обращения авторов вручную и принимать решение, возвращать ли книгу в продажу», подчеркнула представитель компании.

«У нас более 100 тыс. титулов в каталоге, и мы до последнего времени никогда не помечали наши книги на предмет того, есть в них описание ЛГБТ-отношений или нет,— добавила Мария Рявина.— Для нас все тематики равны, каждая книга имеет право увидеть свет. Для нас что можно и что нельзя публиковать определяет законодательство, а не наши внутренние решения. При этом нарушение закона, который вступит в силу в момент подписания, грозит огромными штрафами, которые мы не можем себе позволить, как и подавляющее число наших авторов. Добавляет проблем размытость формулировок в законе, за что реально будут наказывать, никто не знает. Поэтому мы, возможно, перестраховываемся, но мы не хотим подставлять себя и своих авторов».

Напомним, 24 ноября Госдума приняла законы о запрете «ЛГБТ-пропаганды». Они предусматривают запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений», пропаганду педофилии, а также на распространение информации, «демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и(или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». Для юрлиц предусмотрены штрафы до 5 млн руб. либо остановка деятельности на срок до 90 суток. Сегодня, 5 декабря, президент Владимир Путин подписал этот закон, который с этого момента считается вступившим в силу.

Ранее, 25 ноября, книжный интернет-магазин «Лабиринт» заявил о временной приостановке продажи ряда товаров, в том числе сбор и продажу по некоторым предзаказам. В сообщении на сайте магазина было указано, что «Лабиринт» проводит анализ содержания книг «на предмет наличия в них запрещенной к распространению информации».

Мария Старикова