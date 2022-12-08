«Службам безопасности» стали меньше верить

За год в Челябинской области на 7% снизилось число зарегистрированных преступлений, связанных с дистанционным хищением средств у граждан. Причиной такой динамики в полиции называют эффективную работу по информированию граждан о методах злоумышленников, вместе с тем фиксируя рост числа наркопреступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В Банке России заявляют о снижении количества мошеннических операций в целом по стране на 4%, но отмечают рост общей суммы хищений на 11%.



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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Мошенники стали чаще использовать для хищений денег сайты объявлений

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Челябинской области с начала года зарегистрировали 8851 преступление, связанное с дистанционным хищением денежных средств, из них 2888 краж и 2963 случая мошенничества. Общее количество преступных деяний, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 7%, или на 656 в натуральном выражении. Сокращение этой цифры связано с эффективной работой по информированию граждан об уловках мошенников и профилактике таких преступлений. Об этом в ходе брифинга, организованного полицейским главком, рассказал замначальника отдела по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий, управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области Денис Загидуллин.

Раскрываемость преступлений, связанных с дистанционным хищением денег, составила 23%. За их совершение в этом году на Южном Урале задержали 1230 человек. По словам полицейского, наиболее распространенным видом мошеннических действий остаются звонки от лжесотрудников банков, которые сообщают гражданам о попытках хищения средств со счета или оформления на них кредитов, после чего убеждают перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

Второй по популярности схемой обмана являются звонки людям с сообщением о том, что их родственник стал виновником ДТП, и для непривлечения его к уголовной ответственности нужно передать крупную сумму денег. Мошенники стали чаще выходить на связь не через сотовых операторов, а посредством IP-телефонии. Звонки поступают с номеров Франции, Швеции, Великобритании. Еще одним распространенным видом посягательства стало хищение денег при купле-продаже на досках объявлений «Авито», «Юла», а также в социальной сети «ВКонтакте». В ходе таких схем злоумышленники просят граждан перевести деньги на карту при реализации фиктивного товара либо перейти по фишинговым ссылкам и заполнить реквизиты банковской карты для проведения якобы «безопасной сделки». Популярным видом мошенничества стали звонки с предложением оплатить определенный сбор, чтобы получить компенсацию за приобретенные биологически активные добавки (БАДы). Как отмечает полицейский, на уловки мошенников чаще всего попадаются пожилые граждане, при этом в числе наиболее распространенных остаются те же схемы обмана, что и годом ранее.

«Растет и количество преступлений, связанных с интернет-вымогательствами. В этом году в регионе их зарегистрировано около 150. Мошенники покупают взломанные аккаунты пользователей в соцсетях, преимущественно в “ВКонтакте”, скачивают оттуда фотографии, после чего шантажируют ими, требуя перевести деньги. Проблема в том, что люди крайне неохотно сообщают в полицию о таких преступлениях, а мошенники этим пользуются»,— отметил Денис Загидуллин.

Как сообщает начальник отдела платежных систем и расчетов Челябинского отделения Банка России Людмила Панина, в целом по России количество мошеннических операций за девять месяцев снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 700 тыс. единиц. Общая сумма таких операций за год выросла на 11% и превысила 10,1 млрд руб., что меньше темпов роста в 2020–2021 годы.

«Мы отмечаем положительную тенденцию сокращения числа совершаемых несанкционированных операций. Мы считаем, что это результат работы, проводимой правоохранительными органами, банковским сообществом и различными организациями. Средняя сумма хищения сегодня составляет около 14 тыс. руб. — по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 1 тыс. руб.»,— поясняет Людмила Панина.

По итогам года она отмечает существенный рост числа фиксируемых мошеннических номеров, список которых отправляется сотовым операторам для блокировки.

«Банк России ведет совместную с правоохранительными органами работу по выявлению используемых мошенниками номеров. Пострадавшие от их действий обращаются в банк и указывают, с какого номера им звонили. Такие телефонные номера направляются операторам для блокировки. По итогам 11 месяцев Банк России отправил на блокировку 490 тыс. номеров мошенников, что в 2,7 раза больше, чем за весь прошлый год. В первом квартале мошенники преимущественно звонили с городских телефонных номеров, во втором стали чаще звонить с мобильных телефонов, эта тенденция сохраняется и сегодня»,— делится Людмила Панина. По ее словам, сейчас стали более распространенными звонки злоумышленников через мессенджеры, поскольку установленные в телефонах граждан приложения не могут определить, являются ли эти номера мошенническими.

Одновременно с сокращением числа преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, в ГУ МВД региона отмечают, что за последние три года в 1,8 раза увеличилось число наркопреступлений, совершенных с использованием IT-технологий. «В текущем году выявлено порядка 6,5 тыс. наркопреступлений, из них более 5 тыс. — тяжких и особо тяжких. Совместно с Роскомнадзором выявлено и заблокировано 685 интернет-ресурсов, с помощью которых осуществлялся сбыт наркотических веществ, сообщают в ведомстве.

«Активное применение IT-технологий в наркопреступности в связи с доступностью средств мобильной связи и интернета наглядно демонстрирует организация каналов поступления нарковеществ даже в пенитенциарные учреждения. В этом году раскрыто 514 таких наркопреступлений, пресечено десять каналов поставки наркотических средств заключенным под стражу и осужденным»,— подчеркивают в пресс-службе полицейского главка.

Михаил Бычков