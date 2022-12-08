ЕС одобрил включение Хорватии в шенгенскую зону

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что с 1 января 2023 года республика станет участником Шенгенского соглашения. Соответствующее решение единодушно одобрили все страны—члены Евросоюза.

«Хорватия получила единодушную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции — с 1 января 2023 года мы становимся членом Шенгенского соглашения!» — написал господин Пленкович в Twitter. Он отметил, что от включения в шенгенскую зону больше всего выиграют граждане и экономика Хорватии.

Сегодня, 8 декабря, европейские страны также должны проголосовать за присоединение к Шенгенскому соглашению еще двух стран — Болгарии и Румынии. Против их вступления в шенгенскую зону выступает австрийская сторона, считающая балканские государства не соответствующими критериям участия в соглашении. По данным агентства AFP, заявки Болгарии и Румынии были отклонены.

О расширении шенгенской зоны — в материале «Ъ» «Евросоюз сливается с Шенгеном».

Андрей Сапожников