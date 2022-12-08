Александр Гусев «думает» о возможности выдвинуться на второй губернаторский срок в Воронежской области

Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что «думает» над возможностью выдвинуться кандидатом на выборах главы региона в 2023 году. Об этом он сказал на встрече с коллективом РИА «Воронеж».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор отметил, что теперь у главы региона теоретически есть возможность оставаться и на третий срок. Такую возможность предоставляют изменения, внесенные в устав Воронежской области: они отменяют оговорку о том, что губернатор «не может замещать указанную должность более двух сроков подряд». Аналогичные поправки ранее приняли и в других областях Черноземья.

Александр Гусев официально занимает должность губернатора Воронежской области с сентября 2018 года. Следующие выборы главы региона запланированы на сентябрь 2023-го.

Подробнее о поправках в уставы субъектов макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин