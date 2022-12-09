Сделано в Выксе

С XVIII века в Выксе Нижегородской области был расположен крупнейший в стране чугунолитейный комплекс — заводы братьев Андрея и Ивана Баташевых. Сегодня это выксунский завод Объединенной металлургической компании. Предприятие обеспечивало Москву, Петербург и центральные губернии России высококачественным чугуном, который применялся для архитектурного декора и создания монументов. О достопримечательностях столицы, отлитых в Выксе и сохранившихся до наших дней, — в проекте «Ъ-Приволжье».

Триумфальная арка

Москва, Кутузовский пр., м. «Парк Победы»

Предыдущая фотография Триумфальную арку в Москве перестраивали в 1830-х годах Фото: Вячеслав Хабаров Большую часть чугунного декора арки отливали на заводах в Выксе Фото: Вячеслав Хабаров Большую часть чугунного декора арки отливали на заводах в Выксе Фото: Вячеслав Хабаров Большую часть чугунного декора арки отливали на заводах в Выксе Фото: Вячеслав Хабаров Большую часть чугунного декора арки отливали на заводах в Выксе Фото: Вячеслав Хабаров Большую часть чугунного декора арки отливали на заводах в Выксе Фото: Вячеслав Хабаров Большую часть чугунного декора арки отливали на заводах в Выксе Фото: Вячеслав Хабаров Большую часть чугунного декора арки отливали на заводах в Выксе Фото: Вячеслав Хабаров Большую часть чугунного декора арки отливали на заводах в Выксе Фото: Вячеслав Хабаров Следующая фотография 1 / 9

Первые Триумфальные ворота в честь победы в Отечественной войне 1812 года были деревянными. Их установили на площади у Тверской заставы на въезде в Москву из Петербурга, сейчас это площадь у Белорусского вокзала.

В начале 1830-х арку решили сделать каменной. Проект разработал Осип Бове — авторитетный архитектор Москвы того времени. В те же годы он работал над главными видовыми точками столицы: Красной и Театральной площадями, Александровским садом, Манежем, Большим театром. Большую часть чугунного декора арки по рисункам самого Бове и прославленного скульптора Джованни Витали отливали на заводах в Выксе: это и фигуры воинов, и гербы губерний, и венчающая арку гигантская колесница богини Ники. Из дошедшего до нас «Вестника промышленности» той поры известно, что правительственный заказ принес баташевскому заводу крупную сумму — 133 335 руб. 58 коп.

В 1935 году Триумфальные ворота не вписались в генплан развития Москвы, но на новое место на Кутузовском проспекте их перенесли уже после войны, в конце 1960‑х.

Большой Кремлевский дворец

Москва, Кремлевская наб., 1, стр. 3, м. «Александровский сад», «Библиотека им. В. И. Ленина»

Предыдущая фотография При строительстве нового Кремлевского дворца использовали передовые технологии Фото: Вячеслав Хабаров Завод в Выксе стал одним из важнейших поставщиков большой стройки Фото: Вячеслав Хабаров Следующая фотография 1 / 2

Одно из самых узнаваемых зданий Москвы, символ российской государственности. Здесь находится действующая резиденция президента России, здесь проходит его инаугурация, вручение государственных наград и другие официальные мероприятия высшего уровня. Построить новый дворец в Кремле на смену елизаветинскому задумал Николай I. Принципиальной для него была безопасность конструкций: в 1837 году из-за неисправности отопительной системы случился грандиозный пожар в Зимнем дворце в Петербурге.

В строительстве использовали самые прогрессивные решения того времени, в том числе несгораемые конструкции перекрытий из чугуна и железа. В середине XIX века это требовало новаторского подхода — до тех пор все перекрытия были деревянными. В «добротности железа» знали толк в Выксе, и завод стал одним из важнейших поставщиков той большой стройки. В середине 1990-х, во время реконструкции дворца, исследователей его стального каркаса удивило почти полное отсутствие коррозии и сохранение первоначальной формы выксунских конструкций.

Арсенал Московского Кремля

Москва, Манежная ул., 2/10, стр. 2, м. «Александровский Сад», «Библиотека им. В. И. Ленина»

Предыдущая фотография Для Арсенала в Выксе отливали чугунные винтовые лестницы Фото: Сергей Шахиджанян Перед Арсеналом разместилась одна из крупнейших в стране коллекций артиллерийского оружия Фото: Сергей Шахиджанян Перед Арсеналом разместилась одна из крупнейших в стране коллекций артиллерийского оружия Фото: Сергей Шахиджанян Перед Арсеналом разместилась одна из крупнейших в стране коллекций артиллерийского оружия Фото: Сергей Шахиджанян Следующая фотография 1 / 4

Кремлевский арсенал — самое загадочное из баташевских мест в Москве. Его начали возводить в 1702 году по приказу Петра I. Царь сам выполнил схематический чертеж, который послужил дальнейшим руководством для строителей. В Выксе для этого важнейшего военного объекта после Отечественной войны 1812 года отливали чугунные винтовые лестницы, но оценить тонкость работы мастеров XIX века невозможно: сегодня это закрытая территория, подведомственная Федеральной службе охраны. Тем не менее, как и Большой Кремлевский дворец, этот объект — свидетельство безусловного авторитета выксунских металлургов и доверия, оказанного им на высшем государственном уровне.

Александровский сад

Москва, Манежная площадь, м. «Охотный ряд»

Предыдущая фотография Выксунские предприятия могли быть причастны к отливке ворот и ограды Александровского сада Фото: Вячеслав Хабаров Выксунские предприятия могли быть причастны к отливке ворот и ограды Александровского сада Фото: Вячеслав Хабаров Выксунские предприятия могли быть причастны к отливке ворот и ограды Александровского сада Фото: Вячеслав Хабаров Следующая фотография 1 / 3

Каскад садов, растянувшийся почти на километр вдоль западной кремлевской стены, — пожалуй, самый посещаемый туристами парк в центре столицы: без него не обходится ни одна экскурсия по окрестностям Кремля. Торжественные главные ворота, приглашающие в сад с 1821 года, и высокая ограда могли быть отлиты в Выксе: наравне с выксунскими предприятиями в краеведческой литературе упоминается Мышегский завод Калужской губернии. Но так как изделия не промаркированы и доказательств нет, получается, условные «права» на ворота и ограду Александровского сада в равной степени принадлежат им обоим.

Парадные ворота и ограду проектировал Эжен Паскаль — французский архитектор, в те годы только начинавший свою долгую работу в России. Чтобы подчеркнуть во входной группе мощь государства и армии и значение великой победы, он выбрал символику Древней Греции и Римской империи, которая украшает ограду до сих пор.

Яузская больница

Москва, Яузская ул., 11/6, стр. 1, м. «Таганская»

Предыдущая фотография Интерьер усадьбы младшего из братьев Ивана Баташева создавали выксунские мастеровые Фото: Вячеслав Хабаров Интерьер усадьбы младшего из братьев Ивана Баташева создавали выксунские мастеровые Фото: Вячеслав Хабаров Интерьер усадьбы младшего из братьев Ивана Баташева создавали выксунские мастеровые Фото: Вячеслав Хабаров Следующая фотография 1 / 3

Главная московская гордость выксунских металлургов — расположенная в самом сердце столицы, в районе Таганки, усадьба младшего из братьев Ивана Баташева. Построенная в 1802 году, для своего времени она была одной из самых больших и красивых дворянских усадеб Москвы: под стройку выкупили 15 дворов, перекрыв шесть переулков-тупиков.

Автор проекта неизвестен, но наиболее вероятным считается мастер классицизма Родион Казаков. Курировал строительство Михаил Кисельников, по одной из версий — талантливый крепостной Баташевых. Именно его замыслу, как считается, принадлежат рельефы фасадов, решетка ограды и входная группа усадебного комплекса с первыми в России образцами круглой чугунной скульптуры.

Вели строительные работы, создавали интерьер и, конечно, все чугунное литье выксунские мастеровые — в этом смысле особняк стал воплощением лучшего, что могли предложить заказчикам приокские заводы Баташевых. Усадьба чудом выстояла в пожарах и войнах. С конца XIX века и до сих пор здесь находится больница.

Храм Преподобного Симеона Столпника

Москва, Николоямская ул., 10, корп. 12, стр. 8, м. «Таганская»

Иван Баташев профинансировал новое строительство Храма Симеона Столпника

Фото: Вячеслав Хабаров

Храм соседствует с Яузской больницей — его необычная ротонда издалека даже кажется частью усадебного комплекса. Считается, что сначала храм был деревянным — его построили в 1600 году по велению Бориса Годунова, венчавшегося на царство 1 сентября 1598 года, в день преподобного Симеона Столпника. В XVIII веке строительство и обновление уже каменного прихода финансировали купцы, заселившие этот район Москвы.

Иван Баташев сыграл в судьбе храма решающую роль: в начале 1790-х, когда во время очередной реконструкции церкви рухнула почти построенная ротонда с высоким куполом, выксунский металлург профинансировал новое строительство и благодаря этому храм обрел величественные формы, сохранившиеся до наших дней.

Ростокинский акведук

Москва, м. «Улица Сергея Эйзенштейна», «ВДНХ»

Выксунские металлурги поставили первые чугунные трубы московского водопровода

Фото: Вячеслав Хабаров

Фрагмент Ростокинского акведука, одного из самых грандиозных инженерных сооружений XVIII века, — единственное дошедшее до наших дней свидетельство первого Московского водопровода. Поначалу он был самотечным: вода из мытищинских родников подавалась не по трубам, а, как и в Древнем Риме, по открытым кирпичным каналам, в том числе проложенным по акведукам.

В 1830-х водопровод начали перестраивать, и определяющую роль в этом процессе сыграли выксунские металлурги. Они поставили в столицу первые чугунные трубы, резервуары для накопления воды, скульптурные группы фонтанов и даже паровые машины.

Известный инженер А. И. Дельвиг, отвечавший за очередную реконструкцию водопровода Москвы уже в 1850-х и строивший водопровод в Нижнем Новгороде, не скрывал своего восхищения качеством выксунских труб: «Руда в окрестностях завода отличного качества. Отливавшиеся из нее чугунные вещи были превосходны».

Петровский фонтан

Москва, Театральная площадь, м. «Театральная», «Охотный ряд»

Предыдущая фотография Фонтан у Большого театра отливали в Выксе Фото: Вячеслав Хабаров Фонтан у Большого театра отливали в Выксе Фото: Вячеслав Хабаров Фонтан у Большого театра отливали в Выксе Фото: Вячеслав Хабаров Фонтан у Большого театра отливали в Выксе Фото: Вячеслав Хабаров Следующая фотография 1 / 4

Фонтан, расположенный в сквере напротив Большого театра, — старейший в Москве, сохранившийся на том же месте, где и был сооружен в 1835 году. Это был один из первых именно декоративных фонтанов — до тех пор они выполняли исключительно утилитарную функцию. Ежедневно фонтан поставлял жителям столицы примерно 17 тыс. ведер воды в сутки: к нему приходили обычные жители и подъезжали водовозы, обслуживавшие дома состоятельных горожан. Отливали фонтан в Выксе по эскизам скульптора Джованни Витали — он украсил фонтан амурами, олицетворяющими все грани театрального искусства: трагедию, комедию, поэзию и музыку.

Никольский фонтан

Москва, Ленинский пр., 14, м. «Шаболовская»

Фонтан посвящен четырем великим рекам, их олицетворяют фигуры мальчиков

Фото: Вячеслав Хабаров

Никольский фонтан — ровесник Петровского, он тоже частично изготовлен в Выксе. Над оформлением Джованни Витали работал с 1829 по 1835 год. Он посвятил фонтан четырем великим рекам — Волге, Днепру, Дону и Неве. Их олицетворяют четыре фигуры мальчиков, поддерживающих большую чашу из красного полированного гранита. Фонтан обеспечивал москвичам 26,5 тыс. ведер воды в сутки.

Изначально он был расположен на Лубянской площади и, по наблюдениям современников, был особенно популярен у жителей столицы: и днем, и ночью у фонтана выстраивались очереди. Имелся специальный кран для виноделов — высокая честь при тогдашнем дефиците воды. «Винные откупщики давали служителям Никольского фонтана взятки за получение без очереди воды», — писал В. А. Гиляровский в 1873 году. В 1935 году его перенесли в Нескучный сад, к зданию президиума Академии наук СССР, где он находится до сих пор.

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Москва, Большая Ордынка ул., 20, м. «Третьяковская»

Предыдущая фотография Чугунные плиты пола храма отлиты на баташевском заводе по рисункам архитектора Осипа Бове Фото: Вячеслав Хабаров Чугунные плиты пола храма отлиты на баташевском заводе по рисункам архитектора Осипа Бове Фото: Вячеслав Хабаров Чугунные плиты пола храма отлиты на баташевском заводе по рисункам архитектора Осипа Бове Фото: Вячеслав Хабаров Чугунные плиты пола храма отлиты на баташевском заводе по рисункам архитектора Осипа Бове Фото: Вячеслав Хабаров Следующая фотография 1 / 4

Этот храм в тихом районе Замоскворечья, как и многие другие памятники истории и архитектуры в центре Москвы, в архивных документах упоминался уже в 1570-е годы и несколько раз за свою историю перестраивался.

Но главная для выксунских металлургов ценность сохранилась до наших дней: в церкви уцелели роскошные чугунные плиты пола, отлитые на баташевском заводе по рисункам известного архитектора Осипа Бове. Он перестраивал храм после пожара 1812 года. В приалтарной части чугунные плиты пола сохранились во всей красе: щедро декорированные цветочными узорами и вензелями плиты уложены по кругу и расходятся из центра зала, будто лучи, по окружности сливаясь в хоровод чугунных роз.

В советские годы старинный интерьер храма уцелел во многом благодаря тому, что в нем разместили запасник Третьяковской галереи: сотрудники музея старались всеми силами сохранить убранство бесценного памятника архитектуры и искусства.

Провиантские склады

Москва, Зубовский бул., 2, м. «Парк Культуры»

Предыдущая фотография Металлурги отлили в Выксе чугунную ограду Провиантских складов в стиле ампир Фото: Вячеслав Хабаров Металлурги отлили в Выксе чугунную ограду Провиантских складов в стиле ампир Фото: Вячеслав Хабаров Металлурги отлили в Выксе чугунную ограду Провиантских складов в стиле ампир Фото: Вячеслав Хабаров Металлурги отлили в Выксе чугунную ограду Провиантских складов в стиле ампир Фото: Вячеслав Хабаров Металлурги отлили в Выксе чугунную ограду Провиантских складов в стиле ампир Фото: Вячеслав Хабаров Следующая фотография 1 / 5

Комплекс Провиантских складов был построен в 1832 — 1835 годах по проекту Василия Петровича Стасова, известного петербургского придворного архитектора. Склады предназначались для прозаичных нужд — хранения съестных и хозяйственных припасов. Но сначала архитекторам, а потом и подрядчикам, среди которых были и выксунские мастера, удалось сделать удивительно органичный для этой территории объект: лаконичный и при этом выразительный.

Цельность комплексу придает отлитая в Выксе чугунная ограда в стиле ампир: в нескольких местах корпуса соединили частой решеткой со стержнями, увенчанными наконечниками копий, и воротами с монограммами Николая I.

С конца ХIX века до 1930-х годов комплекс использовался по прямому назначению: здесь хранились запасы продовольствия для казарм. В советское время помещения передали под гараж Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Сегодня в здании расположен Музей Москвы.

Подготовлено по материалам книги «Баташевы. Московское наследие». — Нижний Новгород: ВМЗ, 2022.

Татьяна Салахетдинова