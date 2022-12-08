Путин разрешил сделки с акциями «Полюса» и АЛРОСА

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее сделки с акциями золотодобывающих компаний АЛРОСА и «Полюс». Разрешение распространяется на 50,9 млн 110 обыкновенных акций АЛРОСА (0,7% капитала) и 129,7 тыс. 736 акций «Полюса» (0,1%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Разрешить совершение сделок, влекущих за собой прямо или косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования или распоряжения»,— сказано в тексте документа. Продавцы и покупатели пакетов акций в нем не указаны.

АЛРОСА крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Государству принадлежат 33% акций.