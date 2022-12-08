Белгородский облсуд вынес обвинительные приговоры лидеру и двум членам неонацистской организации

Белгородский областной суд вынес приговор лидеру и двум участникам неонацистского экстремистского сообщества. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете, возбуждении ненависти или вражды, реабилитации нацизма, создании экстремистского сообщества или участии в нем, публичном оправдании терроризма, побоях, незаконном изготовлении оружия и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам национальной вражды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Бел.ру», речь идет о лидере группировки Давиде Троненко, его 16-летнем брате Андрее, а также еще одном участнике — Дмитрии Подерягине. Давид Троненко основал группировку, которая базировалась на идее расового превосходства, в 2019 году, и тогда же начал оставлять в соцсетях соответствующие записи. Позднее к нему присоединились остальные фигуранты дела. «Участники группы неоднократно нападали на иностранных граждан, проживающих в Белгородской области, наносили им побои, в ходе деятельности изготавливали холодное оружие»,— говорится в сообщении областного управления СКР.

Членов группировки задержали летом 2021 года. Расследование основывалось на материалах регионального УФСБ. По данным спецслужбы, подозреваемые являлись участниками неонацистского сообщества «Маньяки. Культ убийц (М.К.У.)». Лидер группы получил 12 лет колонии, участники — три и четыре года.

Подробнее о расследовании — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Чикунова